La AMPA y la dirección del CEIP Clara Campoamor de Paterna se desmarcan de la denuncia de algunas familias que anunciaron ayer una manifestación para pedir una atención adecuada para 111 estudiantes con necesidades educativas especiales y que se cumplan las ratios, pues alegaban que "la ley establece un máximo de 2 alumnos que requieren esta atención por aula y en una de ellas hay hasta 5", tal como publicó este diario.

Los dos órganos de la comunidad educativa del centro apuntan que no apoyan la manifestación convocada por estas familias el día 15 de noviembre ante el colegio. Por un lado, la dirección del centro considera que aunque sí hace falta más recursos, "no estamos en una situación límite".

Dos solicitudes a Educación, una ya concedida

Así, explican que desde julio el centro está reclamando a la conselleria la apertura de una nueva aula de infantil, pero "ante los indicios de falta de intención de hacerlo y el incremento de alumnos con necesidades educativas, nos reunimos en septiembre para buscar soluciones sostenibles y adecuadas". Tras el encuentro, el centro pidió dos cosas. Por un lado, una persona docente más de Pedagogía Terapéutica, que la conselleria ya ha concedido y que se incorporará próximamente y otro de refuerzo para infantil, que está pendiente de concesión.

Apoyo del consistorio El equipo directivo recalca en su escrito y valora que "desde el primer momento el Ayuntamiento de Paterna se ha posicionado a nuestro lado para reclamar lo que fuera necesario para mejorar la calidad educativa del centro".

Apuntan desde la dirección que son conscientes de que más recursos y menos alumnos por aula "aumentan la capacidad de atención individualizada" por eso, "no cejaremos en nuestro empeño en solicitar que la atención mejore, aunque esto no quiere decir que en estos momentos el alumnado esté desatendido, todo lo contrario. La planificación educativa con medidas de atención en varios niveles nos ayuda a entender las diferentes dificultades de nuestro alumnado", añaden.

"Se está dando información que no refleja la realidad, con datos que no son verídicos", dice la dirección

Por último, apuntan que "aunque el equipo directivo del centro respeta el derecho de las familias a luchar por los derechos de sus hijos" no comparten "la forma de llevarlo a cabo, ya que se está dando información que no refleja la realidad de nuestro centro con datos que no son verídicos".

Asimismo, añaden que "no queremos hacer distinciones entre nuestro alumnado porque consideramos que la inclusión educativa va dirigida a cada uno de ellos. Todos los niños y niñas aportan grandes y valiosos aprendizajes en el día a día y no queremos prescindir de ninguno de ellos", señalan.

"La AMPA no apoya la concentración"

Por su parte, la AMPA ratifica que lleva desde el inicio de curso movilizada junto a la dirección y el concejal de Educación del Ayuntamiento de Paterna para pedir el un profesor más, que conselleria ya ha adjudicado.

Asimismo, la asociación de madres y padres, ve "inapropiado" "que se haya difundido una noticia con cifras que no son exactas, ya que el centro no ha dado datos de horas ni de niños" así como "involucrado al AMPA en algo que no ha dicho, ni está de acuerdo con las medidas y las difusiones que se están realizando".

La AMPA: "No vamos a permitir que las familias con estas necesidades especiales se sientan mal porque el comunicado da a entender que sus hijos molestan en clase"

Por último, es tajante en que "no vamos a permitir que las familias con estas necesidades especiales se sientan mal porque con el comunicado difundido se da a entender que sus hijos molestan en clase". Por eso, concluyen, "el AMPA está con las madres con hijos con necesidades adaptadas y buscando soluciones, una de ellas ya se ha conseguido" y "no apoya la concentración del día 15 de noviembre".