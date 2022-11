Josefa Villanueva, la mujer residente en Francia que busca a su madre en Picassent tras prácticamente toda una vida sin verla, ha recibido mensajes a través de las redes sociales con ofrecimientos para ayudarla tras publicar Levante-EMV su historia.

El más concreto ha sido el de otra mujer, también residente en Francia, que ha conseguido llegar a ella a través de las redes sociales de su nieta y que, casualmente, también tiene familia en un municipio de l'Horta Sud.

Tal como explica Josefa, "mi nieta me dijo que había una mujer que me buscaba a través de redes sociales y me puse en contacto con ella. Me pidió los datos de mi madre biológica porque su familia es de la comarca, de un pueblo cerca de Picassent, e igual a través de ellos podríamos saber algo más sobre el paradero de mi madre", explica a este periódico.

La mujer, que se siente agradecida por la ayuda que le ha ofrecido esta compatriota, explica que aún habiendo hecho público su caso, todavía no sabe nada de su madre aunque "toda ayuda es buena".

Más de 20 años tras las pocas pistas

El periplo de Josefa para encontrar a su madre, a la que no ve desde que tenía cuatro años y se mudó con su padre de Picassent a Francia, empieza hace 20 años. Desde entonces, ha realizado decenas de trámites y preguntas a instituciones locales y religiosas para tratar de juntar más información que le puedan acercar a ella.

Sin embargo, de momento no ha sabido mucho. Ha enviado cartas a Valdepeñas y Argamasilla de Alba, dos municipios de Ciudad Real donde vivió su abuela y la respuesta ha sido contundente y clara: "Habiendo solicitado informaciones acerca de Trinidad Pérez Mejías, le comunicamos que no consta empadronada en este municipio ni figura entre las personas difuntas del cementerio".

Además, Josefa Villanueva ha consultado al Ayuntamiento de Picassent, donde tampoco han podido darle respuestas al no figurar su madre en los registros; así como a las parroquias de Picassent y Torrent.