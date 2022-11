Las juezas afganas Gulalai Hotak y Friba Quraishi protagonizaron este miércoles en el Castell de Alaquàs una "emocionante y estremecedora" conferencia a través de la cual se abordó la violencia de género y la situación que sufren las mujeres en Afganistán, a raíz del control de su país por parte de los talibanes el pasado 15 de agosto de 2021.

En el acto, organizado por el Departamento de Igualdad con motivo de la conmemoración del 25 de Noviembre, "Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres", estuvieron presentes el alcalde de Alaquàs, Toni Saura y la concejala de Igualdad, Elena Álamo, quién fue la encargada de abrir la conferencia. En ella intervinieron también las procuradoras y colaboradoras de la Asociación de Mujeres Juezas de España, Pilar Azorín y Gloria Leal, que hicieron un llamamiento a la reflexión a todas las personas presentes para crear redes de ayuda ante una situación injusta a través de la cual se ha excluido de manera sistemática a las mujeres y las niñas de la vida pública.

La concejala de Igualdad puso de relieve la presencia de estas mujeres que “nos pueden testimoniar las formas más extremas de violencia y su raíz, el género con el cual cargamos las mujeres al nacer y que en algunas sociedades adopta situaciones extremas”. A continuación presentó Gulalai Hotak y Friba Quraishi, dos de las siete juezas afganas refugiadas en España que recibirán el 24 de noviembre el premio en la categoría Internacional de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Igualdad. Álamo invitó a la ciudadanía a reflexionar e insistió en “que es importante que las mujeres tejamos redes de ayuda porque las mujeres de Afaganistán nos necesitan y que vengan a contarlo es una manera de que no las olvidemos”.

Ayuda del pueblo español

A continuación, la jueza Friba Quraishi explicó cuál es su situación personal y como se están adaptando a la cultura española. Contó cuál fue el trabajo de las juezas para conseguir la igualdad en su país y cómo han luchado las mujeres de Afganistán para avanzar en todos los caminos hasta el 15 de agosto de 2021 en que desafortunadamente los talibanes no las dejaron continuar en esta lucha.

"Mi corazón está roto por el aprecio que recibo del pueblo español pero estoy sufriendo mucho porque el grupo talibán lo ha destruido todo, he perdido mi país, mi vida y 40 años. El grupo talibán está movilizando a los niños para dar una imagen positiva en el mundo pero no tienen para comer, las mujeres no tienen derecho a seguir estudiando, no pueden dormir tranquilamente una noche.” La jueza instó al gobierno español a trabajar para concienciar a la población “porque estoy convencida de que es posible reaccionar de alguna manera”.

Gulalai hizo especial énfasis en el hecho que “las niñas con más de 12 años no tienen ningún derecho a seguir estudiando y desde hace un año no pueden ir al colegio". "Las mujeres que tuvieron responsabilidades están en su casa. Estamos creando generaciones de mujeres analfabetas a las que no dejan estudiar y que persiguen para sonreír. Cada día perdemos la esperanza porque las condiciones que nos están poniendo los talibanes son muy difíciles. Necesitamos unirnos porque nos ayudáis a ser nuestra voz”, dijo.