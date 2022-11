El mundo festivo de Paterna ha sufrido un fuerte impacto esta semana por el fallecimiento de Naiara Giménez Nogales, muy implicada en diversos movimientos, especialmente el de los moros y cristianos, tras una dura batalla contra la enfermedad. Era componente de la comparsa Guardianas de Sibila, e hija del que fue presidente de Intercomparsas y concejal en el ayuntamiento, Jesús Giménez, actual miembro de Artal de Luna.

"Desde Intercomparsas apenas podemos encontrar las palabras necesarias para expresar el tremendo dolor que sentimos por la pérdida de una gran comparsera: Naiara Giménez Nogales", ha expresado la federación de los moros y cristianos en sus redes sociales, a raíz del fallecimiento.

"Será siempre recordada por su pasión por la vida, su inmenso amor por nuestra fiesta y por su comparsa, por ser una tremenda luchadora y afrontar su enfermedad con gran valentía. También recordaremos siempre su sonrisa con la que nos encandilaba y que brillaba especialmente en los desfiles, regalándola al público mientras ejercía de cabo", ha añadido Intercomparsas, en un sentido pésame.

También el alcalde, Juan Antonio Sagredo, se ha referido al fallecimiento de Naiara Giménez en sus redes sociales, en las que no ha podido evitar la expresión: "Hay días que son una auténtica mierda". "Perdonad la expresión, pero cuando te enteras de que la luchadora y optimista de Naiara no ha podido aguantar más, no te salen otras palabras", ha añadido, para solidarizarse a continuación con su familia, amistades y su comparsa.