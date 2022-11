La Spartathlon es una carrera de ultrafondo de 247 kilómetros, principalmente sobre asfalto ( solo siete kilómetros son de montaña) que enlaza las ciudades griegas de Atenas y Esparta. Este reto de atletismo lo ha llevado a cabo como sueño personal y como objetivo deportivo Carlos Ruiz, el joven 'runner' de Foios que, gracias a su tesón y esfuerzo, consigue casi todo aquello que se plantea.

El deportista logró el puesto 29 de cerca de 400 corredores inscritos de todo el mundo, de los que solo llegaron a cruzar la meta cerca de 180, en la prueba celebrada hace unas semanas.

Toda una prueba de fuego casi rozando la magnitud de los Dioses Griegos y de sus juegos Olímpicos. Y es que esta carrera nació en 1983, como homenaje a la gesta del mensajero a pie Filípides quien, según cuenta Heródoto, en el 490AC llevó el urgente mensaje de socorro a los guerreros lacedemonios para defender su ciudad del ataque persa, llegando a Esparta al día siguiente de dejar la Acrópolis.

Desde 1983, los y las mejores ultrafondistas del mundo han soñado con correr tras las huellas de Filípides. Dos mil quinientos años después de esa batalla, un evento deportivo hijo de la misma, nació en Grecia: Su nombre era Spartathlon. La culpa la tuvo Heródoto, el gran historiador de la antigüedad describió los detalles de la batalla apenas 30 años después y destacó la gesta legendaria de Filípides, un mensajero ateniense enviado a Esparta a fin de asegurar la ayuda inmediata contra las fuerzas invasoras persas.

"Ha sido una de las experiencias más bonitas jamás vividas. Además, la pude realizar acompañado de mi equipo, Ramón Bonet y Joaquín Gavilá, amigos de Foios, y mis primos Carlos y Yolanda. Sin ellos no hubiera sido posible”, expresa el corredor. "Para poder acceder a esta prueba se necesita una marca. No todos la pueden hacer y, para conseguirlo, me presenté meses antes la prueba de 24h de Can Dragó de Barcelona”, explica.

El Sparthathlon tiene varios puntos de apoyo durante todo el trayecto. "Yo conté con puntos de asistencia propia con mi equipo. Lo peor de la carrera es que llegamos a estar a más de 35 grados y fue infernal. La hice en 30 horas y 22 minutos", remarca el deportista de Foios. Además, el grupo de españoles que participaba hizo piña: "Estábamos unidos en forma de selección, con nuestras camisetas rojas. En total éramos seis españoles e hicimos mucha amistad.

"La carrera tiene un aurea olímpica, totalmente engrasada a la perfección. Estar corriendo allí en el lugar de nuestros orígenes fue espectacular: las vistas, el recorrido, las partes antiguas de las ciudades y la entrada a meta en Esparta no la olvidaré nunca, así como la rendición y el beso a la estatua del Rey Leonidas, que forma parte del fin de la carrera", revive Carlos Ruiz. Aunque fue "muy consciente de todo el recorrido" los tres últimos kilómetros "fueron realmente emocionantes" porque "estaba toda Esparta allí”.

Según el runner, “esta carrera está muy bien organizada, partiendo de que es una de las más importantes del mundo”. Carlos Ruis considera que hizo una carrera limpia y confiado de sí mismo. "La mente sana y el 'corpore sano' iban totalmente a una y eso hace que salgan las cosas bien. En el kilómetro 200 sentí que la podría acabar sin problema pero cuando divisé Esparta desde lejos me puse a llorar de la emoción”, reconoce. La entrada fue histórica y mágica tanto como la carrera.

Nuevos retos

Carlos Ruiz no para de entrenar y de disfrutar de su afición. Este diciembre tiene otro reto: su primera carrera de cien millas de montaña (167 kilómetros) en 24 horas en Camp D´Aragó. Sintió la pasión de correr en 2010, pero no huía de nada , más bien buscaba la perfección de conseguir los verdaderos sueños y, de momento, los está cumpliendo. Además ha quedado en octubre en el segundo lugar de los XI premios de migrano de arena en la categoría de persona más solidaria para la Fundación Diabetes Cero.

También realizó hace tiempo como reto personal e individual el Everesting Run, que consiste en subir el desnivel del Everest 8.848 metros en una misma rampa. Una actividad que muy poca gente en el mundo la puede hacer. El deportista no quiere dejar de pasar esta ocasión para agradecer el apoyo a toda la gente que le apoyó mediante redes sociales de amigos, familia y conocidos. “Estuve más de 5 horas contestando a los mensajes de apoyo”, desvela.