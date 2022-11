El Centre Instructiu i Musical de Massanassa (CIMM) es troba immers durant aquest mes de novembre en les festes de Santa Cecilia, en honor a la festivitat de la Patrona de la Música. A més, en un any molt especial ja que compleix 40 anys des de la seua refundació l'any 1982, i la il·lusió contínua de la qual per continuar fent música i fent sonar els carrers del municipi. La societat ja va ser protagonista dels actes del 9 d'Octubre en la ciutat.

Amb aquest motiu, va tindre lloc el tradicional concert de Santa Cecilia a l'Auditori Salvador Seguí on, també, es van presentar als i les noves components de la Banda Jove i la Banda del CIMM. El president del CIMM, Jesús Mateo, el seu director, José Miguel Pérez, i el director del Centre d'Estudis Musicals de Massanassa, Juan Triviño, van donar l'enhorabona als tretze nous educands que accedeixen a la Banda Jove.

Seguidament, va tindre lloc un concert de la Banda Jove amb les interpretacions de "Jamaica farewell" (Philip Sparke), "Cantabile for winds" (Rob Ares), "Overture espanyol" (John Higgins) i "Stone Mountain" (Ed Huckeby). Va seguir una projecció d'un breu documental fotogràfic que repassava la història del CIMM des dels seus inicis en els anys 20, passant per la seua refundació en 1982, fins a dia de hui.

Durant la segona part del concert de Santa Cecilia, es va fer lliurament de les insígnies als quatre nous components de la Banda del CIMM, la “Banda Major”. Així mateix, es va donar la insígnia de plata al músic Rafa Muñoz, pels 25 anys que compleix des del seu ingrés en la Banda i que, actualment, es troba en l'Orquestra Simfònica de Barcelona amb plaça fixa d'oboé solista.

Les interpretacions de la Banda del CIMM durant aquest concert van ser: "Flores d'Espanya" (Pascual Pérez Chovi), "Muralles" (Juan Gonzalo Gómez Deval) i "Oregon" (Jacob de Haan).

L'alcalde, Paco Comes, va fer lliurament d'un plat de ceràmica al president del CIMM, Jesús Mateo, posant en valor la dedicació de totes les persones que han pasat i componen la banda, així com de les seues famílies, per continuar fent possible que la societat perdure en el temps. “Vull tindre un record especial per a tots els músics que han passat pel CIMM i per als presidents, juntes directives i directors que han estat al capdavant, dedicant hores i hores per mantindre el rumb del nostre volgut CIMM”, expressà l'alcalde.

Per part seua, el president del CIMM, Jesús Mateo, va afirmar que afronta el futur “amb l'esperança de continuar creixent com a societat musical, amb l'impuls de l'Escola de Música que ha augmentat el nombre d'alumnes considerablement” va agrair a totes les persones que han fet possible que la il·lusió per compartir la música seguisca cap avant.

El director de la Banda Jove i Banda del CIMM, José Miguel Pérez, va incidir en l'emoció que suposen aquestes festes per a totes les persones que viuen la música, sense deixar de costat l'entrada dels nous educands i de les noves promeses que “de segur tindran un futur ple d'esdeveniments artístics”.

El director de l'escola, Juan Triviño, recordà la pandèmia viscuda i l'alegria per tornar a comptar amb jardí musical: “m'enorgullisc que jardí musical haja tornat amb més força i ganes i els més xiquets puguen gaudir de la música i poder facilitar a través d'ella el seu desenvolupament personal”.

La programació d'aquestes festes compta amb actes tradicionals com són “l’arreplegà”, les paelles, cercaviles, els sopars de germanor i socis, xocolatada i jocs per als més xicotets. Un programa molt complet d'activitats per a celebrar la festa en honor a Santa Cecilia i el 40é aniversari de la refundació del CIM de Massanassa.