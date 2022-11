Rafelbunyol celebra el II Congrés del Consell local d'Infancia

L'Ajuntament de Rafelbunyol, a través de les regidories de Joventut i Infància i Cultura, ha organitzat diverses activitats i accions destinades a la infància per a commemorar el Dia Universal dels Drets de la Infància que es commemora el 20 de novembre.

"Rafelbunyol és Ciutat Amiga de la Infància, reconeguda per UNICEF, i amb les activitats emmarcades en el Dia Universal dels Drets de la Infància volem donar protagonisme a la ciutadania més jove del municipi" afirma Fran López, alcalde de la localitat.

Així, aquesta setmana s'ha organitzat un teatre infantil, un espectacle de música i dansa, una activitat familiar de ioga i l'acte central i més destacat de la programació, la celebració de l'II Congrés del Consell Local d'Infància i Adolescència. (CLIA)

Donar veu a la infància i adolescència

La regidora d'Infància, Rosa Azor, ha destacat que "considerem molt important continuar donant veu a la infància i adolescència del nostre poble, atès que la seua perspectiva pot aportar molt a la nostra gestió. Raó per la qual pensem que la celebració d'aquest segon congrés no podia ser en una altra data que el marc del 20 de novembre".

L'acte, obert a la ciutadania i celebrat a la Casa de la Cultura, tindrà lloc aquest divendres i servirà per a acomiadar a l'equip anterior, que per motiu de la pandèmia ha allargat el seu mandat 1 any més de l'estipulat, i donar la benvinguda al nou equip.