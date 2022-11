El Tívoli de Burjassot acull una mostra de curtmetratges valencians

El cinema Tívoli de Burjassot torna a ser protagonista cultural del poble. El dissabte es convertirà en seu per a la presentació de la Mostra de Curtmetratges Valencians (Mocuva) que ha creat Exhicine amb la col·laboració del jove director, Llorenç García. L'esdeveniment, el qual comptarà amb la presència dels directors i directores dels curtmetratges que realitzaran un col·loqui amb el públic, començarà a les 19.30 hores. Els curtmetratges que es presentaran i projectaran són Eixida, de Llorenç García; Aquarel·la, de Daniel Roldán; Vola, d'Andrea Mateu; L'escarabat al final del carrer, de Joan Vives i Ella, de Carme H. Company.

Es tracta d'un festival que naix com una eina per a donar visibilitat a joves artistes de món del cinema, però també de la fotografia i la pintura que destaquen per la seua qualitat i que, a través d'aquest esdeveniment, tenen una oportunitat de mostrar les seues obres. En este sentit, en el vestíbul del Tívoli, es podran contemplar les obres dels artistes María Bustos, Salva Carbonell, Vicent Gisbert i Carmen Frontera, els quals endinsaran als visitants en el seu particular plantejament de la realitat.

Documental sobre Sabina

D'altra banda, i en horari de nit, a les 22:30 hores, el cinema Tívoli albergarà la projecció de Sintiéndolo mucho, el documental del cineasta Fernando León de Aranoa, centrat en la figura, personal i professional, del cantautor Joaquín Sabina. El director madrileny ha estat, durant 15 anys, seguint a l'artista d'ací cap allà, a la seua casa, en concerts, en cites amb amics, en bons moments i en moments amargs i, tot aqueix brut audiovisual, es materialitza ara en la cançó més íntima del d'Úbeda.

El preu únic de les entrades per a gaudir del cinema a Burjassot és de 4 euros i les mateixes poden adquirir-se, bé telemàticament, bé en la pròpia taquilla del Tívoli, des de mitja hora abans de l'inici de la projecció. El pròxim cap de setmana del 25 al 27 de novembre, les estrenes que arribaran al cinema Tívoli són As Bestas, la nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen i, com a proposta familiar, Operació Bebé Os.

Teatre

La programació de teatre no es quedarà enrere. El divendres 18 de noviembre arriba "Es una lata el trabajar", una obra per a adults que complementarà amb "La llave mágica", un musical pensat per a públic familiar que arriba al Tívoli el 20 de novembre, diumenge.