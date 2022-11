El col·lectiu Alaquàs Debat ha decidit atorgar el seu premi «Amparo Alabau» 2022 a la Junta Local Fallera i, per extensió, a les 11 comissions d’Alaquàs, per la seua «responsabilitat» en la pandèmia de la covid-19. Enguany, a més, l'associació promotora recupera el seu format tradicional per a l'acte, que la crisi sanitària havia impedit en els anys anteriors, un sopar de convivència en el qual hi haurà també una conferència.

Alaquàs Debat ha valorat que les falles han estat un dels sectors més damnificats de la crisi sanitària, ja que s'hagueren de suspendre en març de 2020, recuperaren la seua activitat molt més tard que altres col·lectius per normatives més restrictives de la Generalitat Valenciana i optaren per la via del diàleg per a poder celebrar les festes en 2021, en dates fora del calendari i amb nombroses normes per a cada acte.

Alaquàs Debat valora que les comissions d’Alaquàs foren «valentes» i decidiren celebrar Falles 2021 en octubre, a diferència d’alguns altres pobles, amb la intenció d’ajudar a remuntar l’economia dels sectors tradicionals. També l’entitat vol agrair el paper de fallers i falleres en els moviments de voluntariat en la pandèmia en el poble i l’aportació econòmica solidària de les comissions.

Per tal motiu, rebran el premi Amparo Alabau 2022 en un sopar que es desenvoluparà dimecres, 23 de novembre, en el Bar l’Ateneu, a les 20,30 hores, i en el qual actuarà, com és habitual una representació de la Unió Musical d'Alaquàs. A més, s’oferirà un diàleg obert a les preguntes del públic entre el vicepresident de l’Agrupació de Falles de València, Miguel Prim, també coordinador de la mesa de negociacions amb la Conselleria de Sanitat, i l’expresidenta de la Junta Local Fallera de Torrent, Ana Royo. "El futur de les Falles. L'impacte de la pandèmia en la festa" és el títol del diàleg.

Una activitat que no ha parat

Alaquàs Debat és dels pocs fòrums d'opinió i diàleg de la comarca de l'Horta que no va interrompre la seua activitat durant la pandèmia sinò que va reconvertir les conferències al format digital i així va abordar temes com la reconstrucció de la societat civil després de la crisi sanitària, la necessitat d'uns serveis socials públics forts o l'estratègia de vacunació de la Unió Europea. Posteriorment, va començar a oferir les seues conferències en el Castell d'Alaquàs aplicant les restriccions vigents en cada moment i així, s'han abordat assumptes com l'emergència climàtica i la necessitat de decréixer o la guerra d'Ucraïna.

També el col·lectiu va llançar el gener de 2021 i davant un nou paquet de restriccions de la Generalitat, un manifest a favor del comerç local, el mercat municipal i l'hostaleria local, on es demanava a la ciutadania que consumira de proximitat perquè els xicotets negocis eren els més segurs, que varen signar prop de 40 associacions del poble.

Respecte al premi Amparo Alabau, que porta el nom de la mestra, exjutgessa de pau i activista cultural que va morir l'1 de gener de 2016, també s'ha atorgat en els anys 2020 i 2021 canviat el format de la gala per actes en l'Auditori Nou o en les dependències del Musical amb totes les normatives covid.

Així, en el primer any de pandèmia es va homenatjar a títol pòstum a l'expresident de València CF, Jaume Ortí, amb la participació d'exjugadors del club, mentre que en 2021 es va optar per un premi col·lectiu atorgar al grup de professionals que va conformar la comissió interdisciplinar encarregada de la restauració del Castell d'Alaquàs entre 2005 i 2007, liderats per l'arquitecte Vicent Garcia.