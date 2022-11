L’Ajuntament d’Alaquàs s’adhereix un any més a la campanya ‘Tasta el Valencià. Voluntariat pel Valencià’ per tal de fomentar l’ús del valencià amb un programa de creació de parelles lingüístiques que té com a objectiu posar en contacte persones voluntàries que vulguen conversar amb persones que volen llançar-se a parlar valencià. L’acte de presentació d’aquest programa tindrà lloc el proper dimecres 23 de novembre a les 19 hores al Castell d’Alaquàs.

Es pot participar en la campanya com a persona voluntària ensenyant o aprenent. La idea és fer parelles per practicar valencià durant una hora a la setmana, un total de 10 setmanes. La finalitat d’aquest programa de participació lingüística és que tothom tinga l’oportunitat d’iniciar-se a conversar en valencià i adquirir fluïdesa en la conversa habitual.

Les inscripcions a aquest programa es poden realitzar a l’Oficina de Promoció del Valencià de l’Ajuntament d’Alaquàs en el telèfon 96 151 94 00 ext.4164 o a través del correu electrònic snl@alaquas.org. Les persones que assistisquen a l’acte de presentació podran realitzar també la seua inscripció de manera presencial.

El "Voluntariat pel valencià" és un programa lingüístic creat l’any 2005 per Escola Valenciana-Federació d’Associacions per la Llengua, entitat que treballa per la normalització plena del valencià com a objectiu fundacional. Té com a objectiu general fomentar l’ús del valencià entre la ciutadania que viu al nostre territori procedent tant de l’estranger com de la resta de l’Estat, i també a les persones que resideixen fa anys a la Comunitat Valenciana, o que fins i tot hi han nascut, oferint situacions de comunicació i conversa a les persones que volen practicar el valencià.

L'Ajuntament d'Alaquàs, conscient d’aquesta realitat social, vol avançar en la consideració i potenciació del valencià com a senya d’identitat perquè la nostra llengua continue sent un instrument de convivència i assumir propostes d’accions positives que aconseguisquen la normalització plena del valencià en tots els àmbits de la nostra societat. Ara és el moment de donar un nou impuls al foment de l’ús del valencià i conéixer la importància de les associacions en la vida del poble.