El CEIP L’Horta de Paiporta acollirà durant les pròximes setmanes el programa ‘Playmakers’. Aquest programa és una col·laboració de la UEFA i Disney al que s’ha adherit la RFEF i que a través de les Federacions territorials s’està posant en marxa als centres educatius.

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha seleccionat únicament 3 centres escolars per posar en marxa aquest programa. El centre educatiu paiportí ha sigut un dels triats i durant el mes novembre posarà en marxa les 8 sessions programades que contaran amb personal de la federació per a impartir-les. La Federació aporta tant les monitores com el material per al desenvolupament de l'activitat, així com tots els continguts i unitats didàctiques. Tot il·lustrat a través de personatges Disney.

El programa té com objectiu fomentar el futbol entre les xiquetes de 5 a 8 anys mitjançant una metodologia pedagògica a través del moviment, joc i diversió de les històries Disney. A més, aquest programa tracta de millorar les habilitats d'alfabetització física de les xiquetes, incrementar la participació femenina al futbol generant un vincle amb l’esport independentment del seu talent.

L’Alcaldessa de Paiporta Maribel Albalat ha destacat el treball dut a terme pel col·legi L’Horta “activitats com aquesta ajuden i milloren la qualitat educativa del nostre poble, a més en un tema tan important com és l’igualtat de gènere en l’esport. És una sort comptar en Paiporta amb professorat com el del CEIP L’Horta, la seua dedicació i treball fan que la formació dels nostres fills i filles siga excel·lent”.

Per al regidor d'Educació Alejandro Sánchez “programes com aquests donen un plus educatiu en matèria d'igualtat de gènere, és d'agrair l'esforç que fan els centres educatius, com el CEIP L'Horta que ha treballat intensament per a aconseguir esta activitat i que suposa un reforç al treball que fan cada dia per l'educació al nostre poble”.