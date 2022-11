Els nous programes de la formació professional es varen posar a debat en el castell d'Alaquàs, en una jornada de la Xarxa Novigi organitzada per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. Instituts i centres de tota la Comunitat Valenciana acudiren a la població de l'Horta Sud per tal de compartir experiències i unificar iniciatives de cooperación amb les administracions locals. La jornada va ser inaugurada a càrrec de l’alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el Director General de Formació Professional, Manuel Gomicia.

En la seua intervenció, l'alcalde Toni Saura va destacar la tasca realitzada en aquests últims anys per la Conselleria d’Educació ja que gràcies a ella Alaquàs compta amb 11 cicles formatius actualment. "Molts més que fa quatre anys i estem molt satisfets de poder oferir aquesta alternativa a la nostra ciutadania perquè la formació professional és molt necessària i és important que estiga territorialitzada”, va manifestar.

"Necessitem els ajuntaments per a oferir una oferta de formació professional de qualitat" Manuel Gomícia - Director general de Formació Professional

Per la seua banda, el director general Manuel Gomícia va destacar que "Alaquàs és un exemple de bona col·laboració". "Necessitem els ajuntaments per a oferir una oferta de formació professional de qualitat. Sempre hem tingut una bona resposta per part de totes les administracions locals respecte al foment de la formació professional i aquest és el camí, el de la col·laboració i el treball en xarxa”, va dir.

A continuació, la subdirectora general d’Investigació, cultura digital i programes Europeus, Carmen Navarro Sampedro, va ser l’encarregada de presentar Novigi, una xarxa col·laborativa entre centres de Formació Professional i entre el professorat que imparteix docència en aquest camp formatiu, per a la dinamització i la consolidació de la innovació pedagògica i organitzativa com a element clau de canvi dels models d'aprenentatge de la Formació Professional.

La jornada va continuar amb la presentació dels diferents programes que formen part de la Xarxa Novigi. El subdirector de la Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, Juan Sarrión Ochando, va presentar el programa Innovatec i Qualitas. I també Carmen Navarro Sampedro va presentar el programa Emprén mentre que la cap de servei del IVQP, Pilar Micó Micó, va donar a conéixer el programa Acredita.

Programes implantats en la comarca

Després d’un torn i preguntes i un descans es van compartir experiències en una taula rodona amb la intervenció dels centres que participen en els diferents programes de l’entorn comarcal, per a donar a conéixer les seues experiències, punts de vista així com compartir les aportacions que Novigi ha realitzat al seu centre.