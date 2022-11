Unas actuaciones que se añaden a las ya ejecutadas durante este año, en otros tramos de la CV-35 CV-365 y CV-36.

Paterna es sin duda una de las grandes beneficiadas en los trabajos para la disminución del impacto sonoro, y en concreto el barrio de la Lloma Llarga. Durante este año ya se han instalado pantallas acústicas en la CV- 365, en el tramo que va desde A Punt hacia el Aeropuerto de Manises y también por la CV-35 a la altura de este mismo barrio y en la zona del colegio Liceo Francés. Estas obras se verán complementadas con las previstas dentro de presupuestos de la Generalitat para el próximo año.

Se ampliarán los paneles ante La Salle como pedían los vecinos

El pasado mes de julio, vecinos de más de 30 viviendas situadas entre la calle Sant Miquel Arcángel y la calle de l’Alba de Paterna, paralela a la CV-365, denunciaron en Levante-EMV que la instalación de paneles acústicos no llegaba a sus casas. En aquel momento, las obras iniciadas en marzo, solo contaban con los postes a falta de las pantallas que protegen del ruido, hasta llegar al colegio La Salle, dejando los 100 metros siguientes sin protección aparente.

Ahora, ya están esas pantallas, aunque tal y como aseguraban los vecinos, solo llegan hasta donde acaba el colegio La Salle y no hasta sus casas.

Sin embargo, desde Obras Públicas afirman que las pantallas en la zona de la Salle de Paterna , que están previstas dentro de las obras del tramo 5 del Anillo Verde, con un tiempo o estimado de duración de 18 meses, van a proteger a los vecinos de este tramo urbano de Paterna, además de al propio colegio.

Los vecinos confían en que Obras Públicas ampliará hasta sus viviendas las medidas correctoras de impacto acústico, no solo al colegio, ya que, según afirman, «la contaminación acústica que sufre el colegio La Salle es completamente equivalente o inferior a la que padecen los que viven en la confluencia de la calle Sant Miquel Arcàngel con la calle de l’Alba, ya que el horario del centro está limitado y los vecinos lo soportan día y noche; por lo que no se entiende la decisión de no prolongar dichos paneles hasta el final de la calle».