L’Ajuntament de Paiporta continua amb la implantació de la recollida de residus orgànics de manera gradual. La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat afronta en les pròximes dates la instal·lació de l’anomenat contenidor marró als carrers del nucli antic.

Personal tècnic municipal i de l’empresa concessionària han començat ja a treballar en les diferents opcions d’ubicació per als contenidors en una zona que, per característiques com l’amplària dels carrers o les voreres, requereix d’especificitats que no té la resta del poble.

Aquest procés d’arribada de la recollida de la fracció orgànica al nucli antic anirà acompanyat d’una campanya de sensibilització, a més del repartiment gratuït de contenidors de recollida domèstics per a afavorir una mesura que serà obligatòria a tots els pobles i ciutats al 2023.

La recollida separada de residus orgànics va començar a Paiporta amb l’entrada en vigor del nou contracte municipal, el passat mes de març. Des d’aleshores, a través de la campanya de difusió ‘Paiporta a les teues mans’, el consistori ha conscienciat a la ciutadania sobre la necessitat de separar els residus i, també, sobre la novetat que implica l’arribada del contenidor marró per a millorar l’eficiència en la recollida i minimitzar l’impacte en el medi ambient de la generació de residus.

De fet, l’ajuntament ha repartit ja 5.500 poals per a la recollida domèstica de residus orgànics, acompanyats de desenes de milers de bosses de fem biodegradables, amb l’objectiu d’acompanyar el procés per a que la ciutadania separe la fracció orgànica a casa i també a l’hora d’utilitzar els nous contenidors.

D’acord amb les dades de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre), durant el tercer trimestre de 2022 a Paiporta s’han recollit 272.540 quilos de fracció orgànica i, al mateix temps, ha baixat quasi un 14% la recollida de la fracció de resta, que correspon als contenidor de color gris.

El personal tècnic de l’Ajuntament de Paiporta i l’empresa concessionària faran balanç dels primers mesos de recollida d’orgànica quan estiguen totes les dades i tendències definides per a continuar amb les campanyes de sensibilització.