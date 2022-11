A las doce en punto y frente a la entrada del centro de salud El Clot de Sant Joan en pleno centro de Paterna, decenas de profesionales sanitarios se han concentrado para rechazar la violencia hacia los especialistas en consulta tras la agresión que sufrió una médica de familia el miércoles pasado.

Un mensaje: "No agresiones a sanitarios". Los profesionales, ataviados casi todos con bata blanca y mascarilla, han guardado silencio durante unos minutos para después fundirse en un aplauso colectivo al que se han sumado todas las personas que habían acudido para dar apoyo al colectivo, entre ellos asociaciones vecinales (representantes de Favepa, entre otros), vecinos y vecinas y miembros de la corporación municipal.

María, la médica de familia que sufrió la agresión hace apenas dos días todavía procesa mentalmente lo que le ha ocurrido tras recibir el refuerzo de sus compañeros.

Cuenta que durante una consulta médica, la hija de un paciente al que atendía le pidió que le realizara un electro. "Me negué porque la patología que presentaba no tenía nada que ver, era un resfriado y al final somos nosotros quienes valoramos y decidimos qué se hace".

"Conseguí salir del atolladero porque una paciente que esperaba fuera oyó gritos y abrió la puerta"

Ante la negativa de María, la acompañante del paciente "me cruzó la cara y ahí me levanté para recriminarle, pero se me tiró encima y empezó a pegarme más, me estiró del pelo, arrancándome mucho y ahora tengo mucho dolor en las cervicales", relata la profesional. "Conseguí salir del atolladero porque una paciente que esperaba fuera oyó gritos y abrió la puerta", explica. Entonces, la médico empezó a gritar "policía, llamad a la polícia" y la agresora desapareció.

"No puede ser que vengamos con miedo a trabajar"

La afectada ha declarado que como médicos se sienten "desprotegidos", de hecho, ha dicho, "yo voy a trabajar con la consulta abierta a partir de ahora. Cuando explore al paciente la cerraré, pero así me siento más segura". La Conselleria de Sanidad, tal como adelantó ayer este periódico ya tramita los pliegos para poner vigilancia en este centro de salud, tras las solicitudes de la plantilla.

"A partir de ahora voy a trabajar con la consulta abierta"

Explica María que las agresiones físicas son las más inusuales, pero que agresiones verbales reciben "semanalmente". Por eso, concluye, "necesitamos vigilancia para sentirnos protegidos. No puede ser que vengas a trabajar con miedo. Esto no puede suceder".

Aumento de la tensión tras la covid

Por su parte, el coordinador del Centro de Salud el Clot de Sant Joan de Paterna, Ermengol Sempere, explica a este periódico que en el Clot, donde dan servicio a cerca de 30.000 personas, “nunca habíamos tenido una agresión de estas características, física y dentro de la consulta”. Sí reconoce que en la zona de salud, había acontecido algún acto violento a una enfermera en el consultorio de la Coma, situación por la que se tomaron medidas de seguridad especiales.

Sagredo muestra su repudia a estos actos violentos Por su parte, el alcalde del Paterna, Juan Antonio Sagredo, que ha acudido a la concentración a modo de apoyo a los sanitarios, repudia estas acciones y recalca que "esto es un caso puntual". "Hay niveles que no podemos sobrepasar, por eso estamos aquí apoyando esta protesta. De hecho, en el anterior pleno aprobados por unanimidad una moción de apoyo al personal sanitario. Hay que valorar el trabajo que realizan día a día y dotarles de todos los medios necesarios".

El Clot, cuenta, es el centro de cabecera de Paterna y, aunque no han tenido muchos precedentes violentos, sí ha habido agresividad y tensión, sobre todo en los turnos de guardia, ya que es un centro de atención continuada, es decir, de servicio 24 horas.

“Solicitamos en mayo, a raíz de una situación de inseguridad que sufrimos la plantilla, vigilancia en el centro debido a la carga que supone la atención continuada y sobre todo la nocturnidad, donde sí se dan situaciones más complejas”, explica el médico de familia.

"No se trata de una situación de violencia generalizada, sino de una sensación de inseguridad, por eso pedimos vigilancia"

El profesional añade que, tras la covid, ha aumentado la tensión y la presión en atención primaria y “hay más demanda y más demanda de atención urgente, por lo que eso se traduce en más tensión, más presión y, en algunas ocasiones, agresividad que crea una sensación de inseguridad entre los profesionales sanitarios”, subraya. Sin embargo, Sempere quiere resaltar que “no se trata de una situación de violencia generalizada, sino de ciertas situaciones de inseguridad que, en este caso, han acabado en agresión, por eso pedimos más vigilancia”, concluye.