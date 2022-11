La Unió Musical de Torrent ha volgut que l'any del seu 50 aniversari el Concert Extraordinari de Santa Cecilia siga més extraordinari que mai. I per això ha decidit homenatjar a un dels compositors actuals de música de banda més rellevants, el mexicà Arturo Márquez, a qui estarà dedicat íntegrament el concert i que, a més, serà nomenat Director Honorífic de la formació.

El concert, que se celebrarà el dissabte 26 de novembre a les 18.30 hores en l'Auditori Vicent Torrent, comptarà a més amb un altre convidat d'excepció: el reconegut solista veneçolà Pacho Flores. El trompetista internacional interpretarà algunes de les obres seleccionades per Frank de Vuyst per al concert, entre elles el Concierto de Otoño, dedicat per Arturo Márquez a Pacho Flores. Aquesta obra va ser un encàrrec compartit de les orquestres Nacional de Mèxic, Simfònica de Tucson, Orquestra del Centre d'Arts Escèniques d'Hyogo (el Japó) i l'Oviedo Filarmonía.

Benvinguda als nous músics

El concert de Santa Cecilia servirà, a més, i com és tradicional, per a donar la benvinguda als nous músics que s'incorporen a la seua banda simfònica i que són María Carrero Quintana, Carmen Furió Gómez i Guillem Puig Baviera (clarinets), Claudia Tur León (contrabaix), Quique Aleixos Zuriaga i Mateo Viso Braulio (tubes), Julia Bermell Castillo (trompa), Guillermo Viso Braulio (trompeta), Juan Carrero Quintana i Celia Pardo Cuadros (oboés), Ana Aleixos Costa (flauta) i Pedro José Viso Roger (saxo).

Entrades per al concert

Les entrades per al Concert Extraordinari de Santa Cecilia són gratuïtes i es podran adquirir a partir del dia 17 de novembre únicament en les taquilles de L'Auditori en el seu horari habitual (dijous de 17 a 20 hores; divendres d'11 a 13 hores i dues hores abans de qualsevol espectacle).

El concert de Santa Cecilia posarà punt final a la XLVI Setmana Cultural de la Unió que inclou multitud d'activitats a càrrec de les diferents agrupacions i que va començar dissabte passat 12 de novembre amb un concert en el qual l'Ajuntament de Torrent i la UMT van rendir un homenatge a un il·lustre “Torrentí que fa banda”, el membre i amic de la Unió José Ribera Tordera “Penya”, mort recentment.

Des d’aleshores i fins al dia 26 s'han programat actuacions de totes les seccions musicals de l'entitat així com d'algunes més que s'han creat especialment per a aquest gran aniversari. Així, es podrà escoltar a la banda juvenil, banda sènior, una selecció de rapsodes, joves solistes, la formació Low Brass, grups de cambra, jove orquestra, coral polifònica, ensembles, big band, etc.

La programació completa es pot consultar en la web de la UMT: https://uniomusicaltorrent.es/ i en les seues xarxes socials.