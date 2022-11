El CEIP El Molí de Torrent este curso ha finalizado la participación en el programa cofinanciado de Erasmus+ cuyo lema era "Think green, go green, recycle for life". El proyecto KA229 ha versado sobre el reciclaje y la reutilización de productos. De hecho, el centro continúa a día de hoy realizando actividades en el huerto escolar de vermicompostaje para desarrollar un huerto sostenible, con las acciones de reciclaje y con el programa de alimentación saludable.

El pasado mes de octubre, el colegio llevó a cabo la última experiencia de movilidad, en la que cinco alumnos y dos profesores viajaron a Turquía. En Estambul se encontraron con los demás países colaboradores, y el alumnado de cada país hizo una presentación. Conjuntamente realizaron actividades como visitar el Topkapi Palace, Hagia Sofia, Grand Bazaar, Çamlica Hill, Patriarchal Church of St George; dar un paseo en barco por el Bósforo y visitar una planta de reciclaje y compost. En el centro escolar de recepción realizaron talleres de reciclaje, plantaron semillas y plantas típicas de cada país en el huerto escolar. El viaje concluyó con una cena en el colegio con platos típicos elaborados por las familias.