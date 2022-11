La Unió Musical d’Alaquàs ha penjat el cartell de complet en les dues sessions de l’estrena del Musical ‘Tot per l’aire", l’acte que ha servit de colofó a la programació organitzada amb motiu de la commemmoració del 175 aniversari de la UMA.

Més de 650 veïnes i veïns han pogut gaudir aquest cap de setmana de la seua representació que ha tingut lloc en dos passes: dissabte 19 a les 20 hores i diumenge 20 de novembre a les 19 hores. Un treball musical inèdit, original, creatiu i molt emotiu a través del qual es realitza un recorregut per la història de l’agrupació musical amb la participació de més de 140 persones de totes les seccions de l’entitat músical i disciplines que contempla.

El Musical s’inicia amb un primer quadre basat en la història de la música protagonitzat per Gaspar roig, el primer músic documentat en la història d’Alaquàs que transmet la dificultat de fer música en aquell temps. El segon acte és la creació de la banda, el tercer fa referència a la divisió entre la banda pimitiva i una nova que es va crear i la quarta parla de la guerra civil on es parla de l’efrontantment polític i social que hi va haver. L’obra finalitza amb la unió que es va producir després de la banda.

Tot sota un treball acurat de qualitat excepcional escrita i musicada en un to humorístic per a representar el que en aquell moment va ser una baralla i protagonitzat per les veïnes i veïns d’Alaquàs dels diferents col•lectius de la Unió Musical d’Alaquàs: la Banda Simfònica, la Nova Coral, el Grup l’Olivar, l’Escola de Dansa, la Jove Orquestra i l’Associació d’Amigues i Amics del Cant de la Carxofa. Especial menció mereixen també els quatre solistes que donen continuitat als diferents quadres com són …. I el cor…. Cal destacar també la la col•laboració de Laura Sena com a Eutherpe i la de la veïna Marieta Alfonso com a regidora de l’obra.

En l’estrena van estar presents el president de la Unió Musical d’Alaquàs, Toni Monzó, com a part del grup d’actors, el director musical de la peça, Enric Parreño Moratalla, encarrregat de dirigir els 45 músics, el compositor de l’obra, José Salvador González Moreno, el creador del llibreto, Adrià Hernández García i la directora artística MªPilar López Herrero.