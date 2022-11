"Continúa el acoso, ahora en la fachada de mi casa". Así comienza el post subido a Facebook por el alcalde de Rafelbunyol junto a la fotografía de la fachada de la finca donde vive, con una pintada en la pared que dice literalmente: "Vacunas más patinetes=dimisión". Acción vandálica que asegura haber denunciado ante la Policía Local y la Guardia Civil.

El primer edil ha querido así denunciar el acoso que asegura venir sufriendo desde que se publicara en enero de 2021 que recibió la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus junto a los mayores de la residencia de ancianos, el primer lugar de toda la Comunitat Valenciana donde se inició la vacunación anti Covid, pese a que en aquellos momentos se establecieron turnos por edad y a él no le tocaba. Acción que llegó a ser investigada por la Fiscalía de Valencia tras sendas denuncias de UGT y CCOO.

"Durante estos años he sufrido otros actos vandálicos, como pintadas en mi coche o pintadas en edificios del pueblo atacando directamente a mi persona que he dejado pasar. Pensaba que el acoso personal que sufrimos tanto mi familia como yo en aquel momento no se volvería a repetir. Pero este nuevo ataque atenta directamente contra el derecho al respecto de mi vida privada, familiar y de mi domicilio y por eso ya ha sido denunciado a la Policía Local y a la Guardia Civil".

Ahora, al asunto de las vacunas se ha sumado la crítica recibida tras el anuncio de que el Ayuntamiento de Rafelbunyol ha adquirido cinco patinetes eléctricos que se destinarán a uso de parte de la plantilla del personal municipal cuyo trabajo incluye desplazamientos por dentro de la localidad, sustituyendo a los tradicionales vehículos a motor, con la consiguiente reducción de emisiones de CO2.

Fran López, sin embargo, considera que se trata de una acción aislada y "afortunadamente en nuestro pueblo predomina el respeto y el civismo", aunque concluye su denuncia con un ruego:

"Por favor, ya está bien".