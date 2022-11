La nova programació 2022 de l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament d’Aldaia va començar el passat 19 d’octubre amb el taller «Dones Empoderades», a càrrec de ‘Psicólogos Sin Fronteras’, en el que es treballaren aspectes com l’autoestima, l’autocuidat o el treball col·lectiu (un taller actiu tots el dimecres fins al mes de febrer). A més a més, Aldaia se sumava el dia 25 d’octubre al minut de silenci com a repulsa de l’últim crim masclista. Per finalitzar el mes d’octubre, el hall del TAMA acollia el dia 27 a les 18.00 hores la conferència «Generación Z, RRSS y violencias machistas», a càrrec de ‘La Psicowoman’ i amb la col·laboració de la Mancomunitat de l’Horta Sud.

A novembre es van programar dos conferències per tal d’abordar temes relacionats amb la violència física contra les dones, celebrades ahir al TAMA:la primera, a les 12.00 hores, sobre la prevenció de les violències sexuals a l’alumnat i professorat de 1r de Batxillerat; de vesprada, a les 18.00 hores, ‘Towanda Rebels’ (Teresa Lozano i Zúa Méndez), comunicadores, artistes, escriptores i activistes feministes, a càrrec de la conferència ‘Mercantilización del cuerpo de las mujeres’. Concretament el divendres 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, Aldaia arrancará a les 15.00 hores amb un programa especial realitzat i emés a Adaia Ràdio: ‘Especial 25N’. Ja de vesprada, a les 17.00 hores, la cita és a les portes de l’ajuntament per a la lectura del manifest, seguit d’un minut de silenci; l’acte es tancarà amb la performance contra la violència masclista a càrrec del grup de ‘Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo’ de l’IES Salvador Gadea. Com a cloenda de la jornada, a les 19.00 hores el TAMA acollirà el concert ‘Mujeres de Música’, amb Sole Giménez. Seguidament, l’1 de desembre, Beatriz Ranea Triviño, llicenciada en Ciències Polítiques, investigadora especialitzada en estudis de gènere i activista feminista, ofererirà la xarrada ‘Desarmar la masculinidad’ a les 18.00 hores al hall del TAMA. A més de tot açò, durant el trimestre (i fins a febrer), se celebraran als centres educatius xarrades sobre la relació entre educació sexual, pornografia i prostitució, a càrrec d’Agustín Zaragozá Granell; el projecte ‘De puertas para adentro’, a càrrec de Marta Enguix, d’Educar Educándonos, i Josevi Pepiol, de Proyecto Caravana; i tallers Clown ‘Quien bien te quiere te hará reír’ d’Amaia Prieto Marín.