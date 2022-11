L’Ajuntament de Catarroja ha posat en marxa la campanya pel 25N, «Fartes», amb la presentació d’una programació de gran nivell encapçalada per un cartell únic creat per la reconeguda artista gràfica Ada Diez. Una vegada més, la programació es completa amb una àmplia oferta de tallers i conferències, així com amb la participació de les diferents organitzacions feministes del municipi.

«A través de ‘Fartes’ volem mostrar el reflex de com ens sentim les dones. Fa ja temps que ens hem adonat que no importa edat, creences, raça o sexualitat, la violència de gènere és una cosa que afecta transversalment a totes en la seua més àmplia diversitat. L’única manera de posar-li fre és alçar la veu i servir d’escut que es reforça en comunitat amb sororitat. En els diferents actes que organitzarem durant aquests dies volem llançar aquest missatge», explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja. Abans del 25N, des de la regidoria s’han programat tota una sèrie de tallers i formació, però serà aquest 25 de novembre quan tinga lloc l’acte més significatiu. Una vegada més, s’ha optat per oferir dos torns per a la lectura del manifest del Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra les dones. D’una banda, al matí a les 12 hores a la porta d’Ajuntament i a la vesprada, en el mateix lloc, a les 17 hores, en aquest cas amb la interpretació del grup teatral Empoderament a Escena. Un altre dels plats forts de la programació serà l’Escola Municipal de Feminisme, que tindrà lloc l’1 de desembre a les 18 hores en el TAC Catarroja i que, en aquest cas, comptarà amb la ponència ‘Discapacitat i Feina’ oferida per la Xarxa de Dones amb Discapacitat. Tallers i formació Els primers tallers que completaran la programació van començar el passat divendres,18 de novembre, amb una taller dedicat a ajudar a les dones en la cerca d’ocupació i d’oportunitats per a emprendre. El dilluns, 21 de novembre, va tindre lloc a l’Escola de Persones Adultes l’activitat ‘Ganxet contra la violència de génere’, a les 10.30 hores. Ahir, 22 de novembre, la regidoria d’Impuls Econòmic va programar en el TAC una taula redona d’Inclusió Laboral, amb la participació de Toni Zamorano, president de la ONGD Formació Senegal; Diego Soliveres, founder de l’empresa Timpers; i Mayka, una dona amb diversitat intel·lectual. Per a hui, 23 de novembre, la UPCCA organitza el taller sobre psicofàrmacs i mètodes per a relaxar-se «Trenca l’estigma: El consum de drogues en dones», que es realitzarà en les instal·lacions de Benestar Social en l’avinguda Jaume I, amb inscripció prèvia en upcca@catarroja.es. Després de la commemoració de 25 de novembre, el dia 26 es realitzarà un Taller d’Autodefensa destinat a dones d’entre 16 i 30 anys en el pavelló municipal, amb inscripció en la web municipal. El 27 de novembre partirà la III Marxa dels pobles contra la Violència Masclista que eixirà des de l’Ajuntament de Catarroja. Finalment, el teatre serà el que tancarà la programació, el 2 de desembre a les 17,30 hores en el TAC Catarroja amb la representació, ‘Teatre de Caixó: Com quedem?’. Es tracta d’una obra de teatre dirigida a un publique adolescent que posa el focus en com es constitueixen les relaciones sexe afectives en l’adolescència.