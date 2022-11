Seis años después, el proyecto del Barranc dels Frares vuelve a aparecer dentro de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año que viene. En concreto, el Consell destina 17 millones de euros a la conexión del Barranc dels Frares con el Palmaret Alto, que atañe a los municipios de Burjassot, Godella y Rocafort, además de pedanías de València como Borbotó. Se trata de una inversióna tres años, si bien la mayor parte se realizará en 2025, con una partida de 15,4 millones, mientras que en 2024 se destinan 1.5 millones y para el próximo año solamente 50.000 euros, básicamente para la tramitación medioambiental.

Los municipios afectados de l’Horta Nord confían en que esta vez sí se lleve a cabo la construcción del azarbe, que acabe con el problema de las inundaciones que se registran con lluvias persistentes en áreas bajas de Burjassot, Godella y Rocafort, sobre todo, en las zonas aledañas a la estación de FGV de Godella, la confluencia de los barrancos dels Frares y el Bovalar, la zona urbana de Godella y la zona del CEIP de San Sebastián en Rocafort.

De hecho, no es la primera vez que este proyecto, que se remonta hace más de 15 años, aparece dentro del presupuesto de la GVA. Ya estuvo en 2016 por un valor inferior al de ahora, de 13,5 millones. El problema surgió cuando diversos grupos, principalmente ecologistas, iniciaron una campaña de rechazo a la actuación por su afección sobre la huerta, ya que todo el canal discurriría por zonas de cultivo.

Así, tras varias negociaciones y limar asperezas entre las partes implicadas, los tres municipios firmaron en octubre de 2017 un documento en el que acordaban una alternativa común al proyecto: balsas de laminación que rebajarán el caudal que desemboque el barranco para que el gran canal se reduzca a un cajón de menor tamaño y soterrado, y así eliminar el impacto en la huerta. La conselleria aceptó la propuesta y se comprometió al rediseño, pero la paralización y el proceso administrativo provocó que las partidas previstas en las cuentas autonómicas desparecieran hasta ahora.

Sin embargo, este proyecto, que se expuso públicamente en Godella en la pasada primavera, no cuenta con el beneplácito de todos los municipios. En concreto, es Rocafort el que ha hecho saber al Consell, a través de alegaciones al proyecto, que no esta de acuerdo con la “ruptura paisajística y medioambiental de nuestro término municipal” y propone un canal cerrado o soterrado, para no crear un nueva barrera como ya es la red del ferrocarril. Alegaciones que, afirman, no han sido atendidas.

“A día de hoy, más de seis meses después, no hemos recibido ninguna contestación oficial a nuestras alegaciones y nos topamos con el proyecto en los presupuestos. Creo que el Consell ha tenido muy poco tacto y poca sensibilidad con los municipios afectados, ya que en ningún momento nos ha consultado”, señala la concejala de Urbanismo de Rocafort, Alicia Esteve.

Estamos respondiendo a las alegaciones

Por su parte, en la dirección general del Agua dependiente de la conselleria de Agricultura y Transición Ecológico afirman que actualmente se está terminando la redacción de la contestación de las alegaciones y “en los próximos días" se procederá "al envío de esas respuestas a los interesados”. No aclara, eso sí, si se han tenido en cuenta las alegaciones a la hora de modificar el proyecto y soterrar la canalización, como propone Rocafort, aunque no parece que esa ocpión sea incluida, ya que significaría una modificación presupuestaria.

Del mismo modo, en el Consell aseguran que, después de contestar a las alegaciones, “se procederá al inicio de la tramitación medioambiental y, finalmente, se enviará el Proyecto Básico a los ayuntamientos para su aprobación por parte de los plenos de cada uno de los cuatro municipios afectados”. Aquí la duda está en si el pleno de Rocafort aprobará el proyecto, ya que fue el actual gobierno de PSOE y Cs el que acordó una moción con el apoyo del resto de grupos, en contra del azarbe así planteado.

Ok de Godella y Burjassot

Sí lo apoyará Godella,en cuyo consistorio se considera que con este proyecto se reducirá en un 25% la aportación de agua de las pluviales en el punto final y, aunque se afirma que no tiene el problema de la ruptura paisajística de Rocafort, porque en su término no hay balsa, "no es viable hacer la canalización subterránea”. El gobierno de Godella reitera que está "a favor de este proyecto, tal y como está planteado ahora , y que es muy necesario, ya que no hay que olvidar que estamos en una zona inundable”, señalan en Urbanismo.

El Ayuntamiento de Burjassot, por su part,e también está de acuerdo con el proyecto, tal y como está redactado ahora, e incluso el consistorio no ha presentado alegaciones.