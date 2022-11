Francisco Estellés ha sido elegido candidato a la alcaldía de Paiporta por los comités autonómico y nacional de Ciudadanos (Cs). “Me presento por vocación de servicio público después de una profunda reflexión y siendo honesto conmigo mismo”, ha explicado.

En la misma línea, ha esgrimido, “mi interés se centra en la ciudadanía a la que represento, los problemas con los que convivo y la motivación de intentar mejorar la vida de la gente que me rodea”. En este sentido, ha declarado, “la gestión pública no debe consistir en representar a un partido político, lo primordial es intentar resolver los problemas de la mayoría de la ciudadanía de Paiporta”.

Igualmente, ha argumentado, “mi modesta candidatura no está coaccionada por grandes aparatos políticos que supeditan la gestión de una población a unas directrices nacionales ni me encuentro en la situación de otros candidatos que convierten lo que debería ser servicio público en su carrera profesional”. “Trabajaré, como he hecho durante estos cuatro años, para estar al lado de mis vecinos y vecinas, intentar solucionar sus problemas y mejorar Paiporta”, ha asegurado.