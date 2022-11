Amb motiu del 25N, Dia Mundial contra la Violència de Gènere, els carrers de Paiporta acullen l’exposició «A cada paraula», una idea original de l’associació «A cada lluna» de Godella en què s’il·lustren i es defineixen els termes claus i més actuals de la lluita feminista.

Després de produir l’exposició d’aquesta entitat, l’Ajuntament de Paiporta ha donat un pas més endavant per a implicar l’alumnat dels instituts, que ha donat la seua pròpia versió il·lustrada de termes com «gènere», «mansplaining», «sol apegalós», «coeducació» o «llum de gas», entre d’altres. Aquestes il·lustracions se situen ara als 15 panells urbans d’«El Museu ix al carrer», que es poden trobar a places i carrers de la localitat, per a que tota la ciutadania tinga al seu abast definicions dels termes més fonamentals de la lluita feminista actual. L’exposició es pot visitar fins al mes de gener. La situació dels 15 panells, així com una breu explicació d’aquesta iniciativa, es troben en el panell inicial, situat a l’esplanada de la casa consistorial.

Amelia Tiganus, a Paiporta

La programació amb motiu del 25N a Paiporta continua aquesta setmana amb l’acte central, el mateix divendres, a l’explanada de l’Ajuntament. El diumenge, 27 de novembre, se celebrarà la III Marxa dels pobles contra la violència masclista. La convocatòria a Paiporta serà a les 9.45 hores a la rotonda del carrer Mestre Palau amb la carretera de Benetússer.

El 30 de novembre tindrà lloc la xarrada per a homes «Sexo con-sentido» de promoció de les relacions saludables a través de la sexualitat a la llar del jubilat, a les 18.00 hores, amb servei de ludoteca gratuït, mentre que per al 15 de desembre està prevista la conferència de l’activista i escriptora feminista Amelia Tiganus «Yo nunca fui una cualquiera», a L’Auditori municipal. Tiganus va sobreviure a la prostitució després de ser venuda per la màfia i ofereix un testimoni colpidor i en primera persona sobre la realitat de la prostitució.

També hi ha previstos tallers de cantera feminista i d’autodefensa feminista, que requereixen d’inscripció prèvia. La programació promoguda per la Regidoria d’Igualtat amb altres àrees municipals per al 25N es troba a la web del consistori.