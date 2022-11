Amb el lema «Contra la violència de gènere, dona la mà», l’Ajuntament de Manises torna a mostrar el seu compromís per combatre aquesta lacra que, encara hui en dia, afecta a moltes dones i xiquetes arran del món.

En aquesta ocasió, el consistori ha organitzat durant el mes de novembre un programa d’activitats per a commemorar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que se celebra el 25 de novembre.

La regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Manises, Irene Camps Soriano, va explicar que «hem preparat tot un seguit d’activitats durant el mes de novembre amb l’objectiu d’implicar a tota la societat en la importància de la lluita contra la violència contra les dones». «Amb aquesta campanya volem incidir especialment en la implicació veïnal contra la violència de gènere», va afegir la regidora.

L’acte central d’aquestes activitats serà la lectura del manifest, que tindrà lloc el dia 25 a les 12 hores a la Casa de Cultura.

Per altra banda, el 19 de novembre es va celebrar la segona edició de la Trobada per la Igualtat i la Integració d’Associacions de Dones de Manises, entre les 16 i les 19.30 hores; posteriorment, va tindre lloc una batucada i Passejada per la Igualtat que va eixir des de la Casa Violeta.

Al llarg de tot el mes s’han anat desenvolupant diversos tallers. El primer d’ells va ser el 9 de novembre, anomenat «Emocionarte con arte» i que va tindre lloc de 10 a 13 hores; ahir va ser el torn del taller «Noves masculinitats», des de les 18 hores.

Els tallers seguiran hui amb el taller «Teixint xarxes per la igualtat». Per últim demà tindrà lloc l’últim taller sobre «Prevenció de la violència de gènere», dirigit a xiquets i xiquetes de 8 a 13 anys, entre les 17.30 i les 19 hores. Tots els tallers es faran a la Casa Violeta.

També s’han preparat dues exposicions, la primera de les quals, «Dentro», es va inaugurar el passat dia 28 d’octubre a Casa Violeta; la segona, «Cosificades», es va inaugurar el passat 17 de novembre, encara que romandrà oberta fins l’1 de desembre.

Igualment, tindran lloc formacions sobre aquesta exposició adreçades a l’alumnat dels instituts de secundaria de la ciutat els dies 28, 29 i 30 de novembre.