Quart de Poblet està de celebració. L'Auditori Molí de Vila celebra 25 anys i per a festejar-lo, l'ajuntament ha preparat una programació especial del 2 al 7 de desembre amb espectacles de primer nivell de les diferents disciplines artístiques: teatre, dansa, circ, música i cinema.

La importància de l'Auditori Molí de Vila és doble, ja que s'erigeix com a peça clau de la democràcia cultural, en tant que la ciutadania no sols consumeix cultura en ell, sinó que va més enllà, també la genera ja que les associacions promouen allà les seues activitats i també és un espai de convivència; i a més a més forma part del patrimoni històric de Quart de Poblet.

L'antic molí, que en el seu origen va ser agrícola, és un testimoni de la industrialització del municipi durant el segle XIX, quan la indústria rajolera va ser clau per a la seua economia. Construït per Salvador Vila, el seu enclavament va ser decisiu per a aprofitar l'aigua de la séquia de Mislata, convertint-se en una peça imprescindible en el procés de fabricació de la ceràmica. La seua modernització va arribar a principis del segle XX amb la inclusió de la màquina de vapor, i després de la guerra, es va incorporar l'electricitat. Poc temps després va caure en desús i va ser abandonat.

"L'Auditori Molí de Vila és més que un contenidor cultural, és un capítol de la història de Quart de Poblet que ens parla dels seus orígens agrícoles" Carmen Martínez - Alcaldesa de Quart de Poblet

Pel seu valor patrimonial, l'Ajuntament de Quart de Poblet va decidir, en la dècada dels 90 del passat segle, rehabilitar-lo i convertir-lo en auditori, conscient que es transformaria en un emblema del municipi carregat de valor cultural. En 1997, sent regidora de Cultura l'actual alcaldessa, Carmen Martínez, es va inaugurar l'Auditori Molí de Vila per a convertir-se gràcies a la labor, no sols de l'Ajuntament, sinó de tota la ciutadania, en l'eix cultural de Quart de Poblet. I des d'aleshores, s'han anat incorporant també millores en la infraestructura.

En paraules de l'alcaldessa, Carmen Martínez, “L'Auditori Molí de Vila és més que un contenidor cultural, és un capítol de la història de Quart de Poblet que ens parla dels seus orígens agrícoles i que explicarà a generacions futures com al voltant d'una peça patrimonial, es pot definir el caràcter d'un poble i construir un relat propi”.

Teatre, dansa, cirs, música i cinema

La celebració comenzará el dia 2 de desembre a les 19.30 hores amb la programació de l'obra ‘Descarats!’ de L’Om Imprebís i Olympia Metropolitana. Una sàtira construïda entorn de l'intent de segrest d'una alta personalitat de la societat espanyola, plena de malentesos i humor. Una adaptació d'un text de Dario Fo i Franca Rame, que reflecteix en to de comèdia, la realitat política actual.

El dia 3 de desembre a les 19.30 hores., la companyia Maduixa Teatre presentarà ‘Migrare’, un espectacle de dansa guanyador del Premi Feten 2022, en el qual una escenografia senzilla de quatre ballarines sobre xanques i un espai buit, és suficient per a contar la història de moltes dones que s'enfronten diàriament a obstacles, odis i prejudicis.

El dia 4 de desembre a les 18.00 h. el cinema arribarà de la mà de ‘Lilo, mi amigo el cocodrilo’ (2022), una divertida comèdia musical en la qual l'amistat amb un cocodril cantant, salva al protagonista de sentir-se inadaptat en una nova ciutat.

El dia 6 de desembre a les 18.00 h ‘Ambulant’ de la Fam Produccions ens portarà un espectacle circense de sala de gran format en el qual conviuen músics i artistes circenses; estètica i acrobàcies defineixen a aquest sorprenent espectacle visual. Entrades 8€-5€ ací.

Finalment, el dia 7 de desembre a les 20 hores, La Bien Querida, una de les artistes indie més rellevants de l'actual panorama musical espanyol, tancarà la celebració amb un concert acústic juntament amb el guitarrista David Rodríguez. Ens oferirà un recorregut musical pels seus temes més coneguts incorporant alguns del seu últim disc “Paprika”, recentment publicat.