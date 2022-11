El aumento de los programas y medidas destinados sobre todo a la concienciación y prevención de los delitos de violencia de género impulsadas desde los municipios y las mancomunidades no se reflejan en las estadísticas publicadas por el Obervatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Tanto el número de denuncias presentadas en las ocho partidas judiciales de la comarca como el número de víctimas de violencia de género que han denunciado ha aumentado. En los tribunales de Torrent, Catarroja, Moncada, Paterna, Quart de Poblet, Mislata, Massamagrell y Picassent se han registrado en el primer semestre de 2022 un total de 1.666 denuncias por violencia contra la mujer. Esto supone un 14,95% más que las ingresadas en el primer semestre de 2021, cuando se registraron un total de 1.417 denuncias.

Un porcentaje de aumento algo inferior a la cifra que registra el número de mujeres víctimas de violencia de género que han denunciado o forman parte de la denuncias en cualquiera de las ocho partidas judiciales de l’Horta. En este caso, han sido un total de 1.567 mujeres, 313 más (un 19,9 %) que en 2021.

Una estadística que se sitúa por debajo de la tónica general de la Comunitat Valenciana, donde en el segundo trimestre del año aumentaron un 22% las denuncias por violencia de género, situando a nuestra autonomía en el terrible podio de mayor tasa de víctimas por violencia machista a nivel estatal.

De las denuncias recibidas en el Juzgado en el primer semestre de este año, la gran parte proceden de atestados policiales que recogen denuncias de la víctima. De las 1.666 registradas, 1.001 siguen este patrón (un centenar más que en 2021). Otras 53 mujeres que sufrieron violencia de género, presentaron la denuncia directamente en el juzgado. También es destacable el aumento de los familiares que toman la iniciativa, aunque sigue siendo un porcentaje muy menor. Así, un total de 30 dieron este paso en 2022 frente a los 23 de 2021.

Compromís critica la eliminación de los juzgados de Violencia de Género en Quart de Poblet, Moncada, Catarroja y Picassent





La diputada autonómica de Compromís, Mònica Àlvaro y el senador Carles Mulet han presentado en los dos parlamentos una serie de iniciativas para exigir en el Gobierno y en especial al Ministerio de Justicia, modificar lo dispuesto en el Real Decreto 954/2022, que plantea una adecuación de la planta judicial, y en su reordenación afecta notablemente a la comarca de l'Horta, donde se propone una concentración de los juzgados contra la violencia de género a cinco, haciendo desaparecer la presencia de este tribunal en Quart, Moncada, Catarroja y Picassent.

Uno de los que más ha protestado es Catarroja, ya que se deriva este servicio en el Juzgado de Sueca, algo en lo que no están de acuerdo, tal y como publicó Levante, la propia decana que pidió en la memoria judicial que al menos se trasladara en Torrent, que pertenece a la misma comarca. "Alejar la justicia de las víctimas de delitos no es una opción. Y a pesar de que la especialización de los juzgados es necesaria, se tiene que llevar a cabo con más recursos (mayor financiación, señores del gobierno central) para todos los juzgados, y no eliminando servicios para optimizar otros. Desde Compromís por Catarroja nos hemos plantado desde el primer momento, y nuestro alcalde Jesús Monzó Cubillos ya ha instado varias iniciativas en la Mancomunidad, con otras alcaldías, ha pedido reunión urgente con la Consellería de Justicia, y vamos a presentar moción en los plenarios de los ayuntamientos afectados. No pararemos hasta garantizar el servicio en nuestra comarca", señala la concejala de Igualdad y diputada, Dolors Gimeno.

La formación valencianista en Quart presentará al próximo pleno municipal una moción de urgencia instando al Gobierno de España a mantener la actual ordenación de la planta judicial y ampliar el número de juzgados especializados en violencia de género. Según la portavoz de Compromís Quart, Rosa María García, “no podemos compartir una lógica que antepone la optimización de unos recursos, ya de por sí escasos, en detrimento de la proximidad en la prestación de los servicios públicos. Si la misma Fiscalía de la Comunidad Valenciana ha informado de la necesidad de ampliar el número de juzgados especializados, no podemos estar de acuerdo en concentrarlos. Confiamos en que la Alcaldesa y el resto de la Corporación Municipal nos apoye defendiendo la proximidad y la comarcalización de los servicios públicos frente al centralismo y el recorte de competencias”.