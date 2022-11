Asociaciones y ayuntamientos han salido hoy a la calle en l'Horta para manifestar su repulsa contra el maltrato machista, en la jornada en que se conmemora el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra las mujeres. Concentraciones, marchas y manifiestos coronan una semana en la que en los municipios se han celebrado todo tipo de actividades.

Así, Burjassot, de la mano del Foro de Participación por la Igualdad de Género y del área municipal de Feminismo, conmemoró este viernes por la mañana, en la plaza del Ayuntamiento, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con la lectura de un manifiesto reivindicativo. Decenas de personas acudieron a la convocatoria para expresar su repulsa a la vulneración de los derechos humanos.

“Hasta que las víctimas mortales sean cero” y “Burjassom. Som feminisme, compromís y valentia. Som Burjassot!” fueron algunos de los lemas del manifiesto. El alcalde, Rafa García, representantes del Foro y voluntarios de los presentes leyeron un documento a través del cual se alienta a la ciudadanía, una vez más, a “continuar abriendo caminos hacia la igualdad entre hombres y mujeres” y a “no silenciar la barbarie machista”. En el transcurso de la concentración se recordó el número de las mujeres y menores asesinados a lo largo del año y se guardó un minuto de silencio en su memoria.

Para este mismo día, el consistorio ha dispuesto autobuses que por la tarde, a las 18 horas, desde la plaza del Ayuntamiento saldrán con destino a la manifestación de València. Los actos comenzarán en la plaza Puerta del Mar, a las 19.30 horas, y finalizarán en la plaza del Ayuntamiento. A la comitiva burjasotense la acompañará el grupo de batucada Raízes.

Marcha nocturna

En Alaquàs, vecinas y los vecinos salieron este jueves 24 de noviembre a la calle para participar en las actividades organizadas por el ayuntamiento. Una cita que se celebra cada año para manifestar su repulsa contra la violencia machista y pedir una mayor atención por parte de la sociedad y de los poderes públicos a las víctimas de la violencia de género.

Las actividades se iniciaron con la marcha cívica ‘Pasos contra la violencia de género’ que salió desde la avenida Ausiàs March de Alaquàs y finalizó en la puerta del Ayuntamiento de Alaquàs. Centenares de personas recorrieron la avenida País Valencià para mostrar una vez más su repulsa contra la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo.

Una vez finalizada la marcha, el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, dio la bienvenida a todas las personas asistentes y puso en valor este tipo de actos que reafirman el compromiso de Alaquàs con las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. A continuación, el Consell de Dones de Alaquàs dio lectura al "Manifiesto para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres", elaborado y consensuado por este organismo y el consistorio, a través del cual se denuncian todos los tipos de violencias que sufren las mujeres. La concejala de Igualdad, Elena Álamo, fue la encargada de clausurar el Manifiesto.

Cómo es tradicional, el acto finalizó con la lectura de los 38 casos de mujeres asesinadas del año 2022 y los 6 del mes de diciembre de 2021 que se realiza cada 25 de Noviembre para recordar todas las víctimas y que la lleva a cabo el Consejo Municipal de las Mujeres, las profesionales del Área de Igualdad y Violencia de la Ajuntamentd’Alaquàs y otras personas voluntarias. Un homenaje a todas ellas que el Ayuntamiento de Alaquàs realiza todos los años donde se da lectura a sus nombres y se ofrece una flor para rendirles homenaje.

En el acto sonó la canción ‘No es mi culpa’ compuesta por las jóvenes de Alaquàs Sandra Sevilla Arjona, Carlota García Pino, Carla San Nicolás Sánchez a través del Taller de Rap contra la Violencia de género organizado por los departamentos de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Alaquàs el año pasado. Una canción con la cual han resultado premiadas por el Institut Valencià de la Joventut con motivo de la convocatoria #Noemtoqueselwhatsapp 2022.

Mislata levanta la voz contra la violencia machista

Como cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Mislata se une al compromiso en la lucha contra la violencia de género. Las y los alumnos del colegio Santa Cruz, los institutos Morería, Músic Martí i Soler y Molí del Sol, han leído un manifiesto conjuntamente con un mensaje común y claro de repulsa a la violencia machista. El alumnado durante el acto realizado en la plaza de la Constitución ha mostrado proclamas, plasmadas en globos de cómic, como ‘Si hace daño no es amor’, ‘El amor no es la hostia’ y ‘No me quieras tanto, quiéreme mejor’. La lectura del manifiesto ha contado con la actuación musical del grupo Nacidos de la Tierra que ha dinamizado el acto, incluso consiguiendo que las personas presentes colaboraran en las canciones interpretadas.

En Catarroja, se ha conmemorado la fecha del 25N con una gran reivindicación: la vuelta del juzgado de violencia de género al municipio. En la lectura de la declaración institucional, aprobada por todos los grupos con representación en el ayuntamiento, se ha hecho mención a este caso que dificulta el derecho de las mujeres a denunciar a sus maltratadores al enviar el juzgado de violencia de género del cual dependería Catarroja y muchos de los pueblos de la comarca a Sueca, en la Ribera Baixa.

Como cada año se ha realizado una lectura de manifiesto por los y las trabajadoras municipales en la puerta del Ayuntamiento, con un gran seguimiento del mismo. La población tendrá una nueva oportunidad de mostrar su repulsa contra las conductas machistas en este 25N a las 17 horas, cuando se realizará, además de la lectura del manifiesto una representación teatralizada por el grupo Empoderament a Escena.

También en Catarroja, el alumnado del grado de Magisterio en Educación Infantil y Educación Primaria de Florida Universitària, dentro de la asignatura de Didáctica de la Educación Plástica y Visual, elaboró una instalación artística con motivo del 25N el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.

La exposición, coordinada por la profesora de Florida Universitària Loly Arcoba, está formada por más de 50 máscaras realizadas en yeso dentro del aula que representan los propios rostros del alumnado tomando como referente la obra de la artista valenciana Carmen Calvo.

Albal conmemora el #25N con el lema 'Machismo OFF'

"El camino hacia la igualdad es largo, pero nuestra determinación continua firme para erradicar la violencia machista" es la frase más destacada del manifiesto que se ha leído a las puertas del Ayuntamiento de Albal, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El acto ha sido presidido por el alcalde Ramón Marí y la lectura ha estado a cargo de la regidora de Igualdad del Ayuntamiento de Albal, Melani Jiménez,

Más de medio centenar de personas se han congregado ante la puerta del Ayuntamiento de Albal, entre de ellos: miembro del Gobierno Local, personal del consistorio, alumnado de la Escuela Municipal de Adultos y de formación del servicio Labora, la Escuela Municipal Ninos, el Colectivo por la sororidad y el vecindario de la población, todos reunidos para conmemorar un #25N que no se detiene en su reivindicación del cese de la violencia de género y la construcción de una sociedad que no discrimino entre sexos y que aseguro una igualdad real de derechos entre hombres y mujeres.

Manises ha conmemorado hoy el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres con la lectura del Manifiesto que, la concejala de Igualdad, Irene Camps, ha hecho a las puertas de la Casa de Cultura. Con este acto se pone fin a dos semanas llenas de actividades con charlas, exposiciones y talleres para concienciar en toda la población de la importancia de educar en igualdad deconstruyendo los modelos tradicionales de masculinidad y feminidad y superando el mito del amor romántico.