La ciudad de Torrent reconocerá este fin de semana con la entrega de la medalla de oro a uno de sus vecinos más involucrados en la vida social y cultural en las últimas décadas: Vicent Palacios Bellver. Un homenaje que parte de una propuesta formulada hace meses por el empresario Salvador Fernández Calabuig, fue respaldada posteriormente por decenas de personas, a través de firmas y por el pleno de la corporación.

«Este reconocimiento es un honor inmenso pero también me deja una sensación contradictoria porque no me considero merecedor. Me enteré cuando ya era muy tarde. Creo que mis amigos me sobrevaloran», ha explicado el homenajeado a Levante-EMV. El consistorio ha concedido en muy pocas ocasiones este reconocimiento, la última en 2008 a la tenista olímpica Anabel Medina.

Nacido en Torrent en 1949, estudió contabilidad y trabajó para diversas empresas hasta que entró a formar parte de la plantilla de la extinta Caja de Ahorros de Torrent donde, más allá de sus funciones bancarias, desarrollaría iniciativas culturales en defensa del valenciano, además de coordinar los dos primeros estudios sobre l’Horta Sud, el de Josep Vicent Marqués, y el de los arquitectos Vicent Garcia y Josep Murcia. La segunda parte de su trayectoria laboral fue en Bancaixa, y también llevaría aparejada la dimensión social.

«Con ocho años ya buscaba publicaciones en valenciano, quecasi no existían. Seguía alguna sección de los diarios valencianos y los ‘Ripios’ de la revista ‘Torre’» Vicent Palacios - Medalla de oro de Torrent

En el terreno personal, Palacios ha trabajado en tres ámbitos, la defensa del valenciano, la cultura y las entidades sociales. Así, su vinculación al Círcuto Católico le permitió, entre otras cosas, impulsar la «Revista Oral» y la «Revista Oral d’Humor» .Y en la Caja de Ahorros de Torrent editó como libro de bolsilo el «Vocabulari castellà-valencià» de Francesc Ferrer Pastor, entre otros. «Con ocho años ya buscaba publicaciones en valenciano, quecasi no existían. Seguía alguna sección de los diarios valencianos y los ‘Ripios’ de la revista ‘Torre’», explica.

Entidades sociales

En el ámbito cultural, formó parte del grupo impulsor de la rehabilitación de la ermita del Mas del Jutge, además de formar parte del organismo autónomo de l’Auditori desde 2002 hasta que se disolvió en 2011. «Los méritos que se otorgan a las personas nunca son individuales o no es mi caso. Siempre he trabajado con equipos que han reforzado mi trabajo», reconoce.

Actualmente forma parte del Consell Municipal de Cultura y del Consell Municipal d’Inclusió Social. Dirigente del Fòrum d’Opinió de Torrent durante casi 20 años, sigue vinculado a instituciones como el Hogar San Martín de Porres o Casa Caridad. «Siempre, desde muy joven, he estado vinculado a movimientos de voluntariado. Creo que el voluntariado es el gran motor de la acción cívica y de la ciudadanía", concluye.