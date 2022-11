Les comissions de Paterna celebren 50 anys de Junta Local Fallera (JLF). Una exposició commemorativa, un documental i tota una sèrie d'actes, que inclouran una trobada amb altres JLF que també han superat un segle, conformen el programa que s'ha preparat iniciat aquesta setmana. Al llarg del mig segle d'existència, la institució ha anat ampliant la programació fallera i sobretot s'ha obert a la realitat d'altres ciutats.

Segons l'informe elaborat pel cronista de la ciutat, Camilo Segura, que ha estat la base per al documental "De tots, un", els precedents de les falles en Paterna cal buscar-los en els anys 20 del passat segle. En concret, l'investigador situa la primera referència en la Canyada en 1927. Hi ha una segona falla en el col·legi Blasco Ibáñez, en 1935, que organitzaria el mestre Ramon Ramià i «l'esbós del monument seria obra del llavors jove paterner Vicente Borràs, qui tant de prestigi aconseguiria després com a pintor».

La «Comissió de la Falla Paterna» va funcionar en els anys 40 i va tindre un monument sobre la torre i les coves. Aquesta experiència no seria aïllada donat que en eixa època es documenten altres al Barri de l'Eixample, del Batà, Ernesto Ferrando, Sant Antoni, General Yagüe, La Canyada i Campament- Gran Teatre, entre altres, encara que tenien, segons l'informe, «un caràcter intermitent».

Els anys del desenrotllisme

El naixement definitiu del moviment faller estructurat en comissions, tal com es coneix hui, seria possible arran del desenrotllisme dels anys 60, quan «va començar un important flux interregional de persones, que suposà un transvasament demogràfic, econòmic, social i per descomptat cultural».

Cal recordar que Paterna acabava de superar la simbòlica xifra dels 20.000 habitants de fet i que entre 1940 i 1965 la població s'havia duplicat pel creixement natural i per l'arribada de 1.000 persones d'altres punts d'Espanya, fonamentalment de Castella-la Manxa i Andalusia. Tot eixe creixement social i urbanístic, acompanyat de la creació de nous serveis, va ser el cultiu de les comissions falleres, que varen funcionar com a «mecanisme d'integració social» i «com a centre d'incorporació d'aquells veïns i veïnes, que en eixos moments arribaven a Paterna» a més de presentar «un marcat caràcter intergeneracional».

Naix la Junta Local Fallera

La creació de comissions va fer necessària una estructura d'organització i així va nàixer en l'exercici 1972-1973 la Junta Local Fallera, que en els primers temps va estar liderada per Vicent Blanco. Al llarg de 50 anys, ha tingut onze persones diferents en la presidència, de les quals Domingo del Olmo va ser qui més temps va estar en el càrrec (19 anys en dos períodes). No va ser fins a 2021 que les comissions varen triar a la primera dona, Amparo Giménez Calatrava, mandatària actual.

Les primeres falleres majors de Paterna optaven al càrrec de forma rotativa fins que en 1994 es va fer la primera convocatòria pública

Una fita important va ser la institució de la figura de fallera major de la ciutat, en 1975, un càrrec que va ocupar Lucrecia Aguilera Cabeza i que inicialment va ser rotatiu. En 1987 també s'acordaria instituir la fallera major infantil, a través de Laura Segarra Chinillac, amb el mateix procediment. El procés obert i més democràtic, amb convocatòria pública seria en 1994, quan es va triar a Maria Dolores Sabater Peñalver i a la xiqueta Sara Argandoña Parreño.

Entre els capítols destacats de la Junta Local Fallera de Paterna ha estat haver fet el pas per a regularitzar la seua estructura administrativa i convertir-se en una federació de falles; tindre el seu monument faller propi, que es va plantar per primera vegada en 2008; incorporar modificacions en el programa d'actes concordes amb els temps, com el "mig any" o tindre un cadafal per a l'ofrena, que s'encarrega d'ornamentar un grup de vestidores i vertidors. El 50 aniversari serà motiu per a activitats de convivència que culminaran dissabte 3 de desembre, com la que es projecta aquest dissabte, 26 de novembre, amb una jornada de tallers en família.