El Foro d’Economia de l’Horta organizado por Levante-EMV abordó el turismo y los fondos europeos en la comarca de l’Horta Sud, quien a través de su Mancomunitat ha dado un salto exponencial apostando por ofrecer una carta turística de este territorio a escasos minutos de València.Un trabajo que se inició años atrás pero que todavía tiene asignaturas pendientes: consolidar una estructura administrativa y de personal, la colaboración público privada y la consecución de fondos europeos y estatales que permitan potenciar la oferta y servicios turísticos en l’Horta Sud.

Sus retos son los mismos que los del resto de mancomunidades y para hacer esa radiografía asistieron al encuentro una amplia representación de cargos públicos. El secretario autonómico de Turismo,Francesc Colomer, el presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Cabanes, la presidenta de la Mancomunitat del Camp de Túria, Lola celda, el asesor especial de Fons Europeus de la Generalitat,Bartolomé Nofuentes, el portavoz del PP en la Mancomunitat de l’Horta Sud y concejal en Llocnou de la Corona, Rubén Molina, el concejal de Hacienda y Economía enManises, Ángel Mora Blasco, y Jordi Llobregat, consultor de Amundsen.

Todos ellos estuvieron moderados por la subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, en un encuentro celebrado en la sede del diario que sirvió para poner en común un diagnóstico realizado en los últimos años y que está en continua revisión.Colomer intervino en primer lugar para asentar las bases de aquello que iba a tratarse: el fomento del turismo a través de fondos europeos. El secretario autonómico animó a los municipios «a ir más allá» y buscar otras líneas de financiación ministeriales y no necesariamente dirigidas al turismo. «La sostenibilidad, la digitalización o la eficiencia son valores dentro de los Objetivos para elDesarrolloSostenible y que repercuten en la imagen y en lo que ofrece un municipio», recordóColomer, ya que el turismo «es transversal».

El presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud apuntó a un primer objetivo para poder desarrollar todo lo demás: «La gente tiene que creer en la riqueza que tenemos, hay personas en la mancomunidad que no conocen su propio patrimonio». Cabanes explicó brevemente en qué se había trabajado durante los últimos años, centrado sobre todo en «dar a conocer dónde vivimos»: «Ahora es más que conocido que tenemos el pueblo más pequeño de España, Llocnou de la Corona, y uno de los más grandes de la Comunitat, Torrent, y hacía falta la financiación europea para dar a conocer toda la riqueza que tenemos al lado de casa», señaló.

Junto a los fondos que permitan desarrollar acciones y la autoestima de l’Horta Sud, Bartolomé Nofuentes, el encargado de aterrizar los fondos de la UE en la Comunitat Valenciana, añadió una nueva variable: nada de eso será posible sin una estrategia organizativa para captar esos fondos, no solo de turismo sino del resto de sectores. Además, fue más allá al recordar que no solo hay financiación en los Next Generation, «ya que antes de la covid los fondos europeos ya existían».

Nofuentes también apuntó a otro reto: implicar a la empresa privada para que colabore con laAdministración pública. «Hay que incluir al tejido empresarial, porque enEuropa se nos obliga a desarrollar una gobernanza multinivel y colaborativa donde vayamos de la mano», explicó.

En este punto tomó la palabra la presidenta de la Mancomunitat delCamp de Túria, donde conviven localidades altamente pobladas con algunas en riesgo de despoblación. Por eso, Lola Celda apeló a que esa autoestima «llegue también a los pueblos pequeños, que no se creen el patrimonio que tienen». Además, lamentó que se haya dejado el turismo como un sector secundario durante tantos años pero gracias a los Planes de Dinamización Turística de la Generalitat «se le ha dado un empujón en el diagnóstico y en lo que queremos valorar». Celda también añadió una ventaja más a este turismo que se quiere promover: «Asienta el territorio y la población».

Todos los municipios de l’Horta Sud están conectados por la huerta, además de sus dos parques naturales

Turismo como herramienta

Celda explicó que visitar nuevos lugares puede asentar a las personas en ellos.«¿Cuánta gente se desplaza a ver una población y se queda por su buena calidad de vida? Tenemos una oportunidad para dar a conocer nuestro territorio y nuestra riqueza».

En este sentido intervino Rubén Molina, concejal del municipio más pequeño de España que siguió la estela de LolaCelda: «Durante la pandemia descubrimos muchos pueblos», recordó, e incidió también en las oportunidades que brindan lo que a priori sería una desventaja: «Hay que hacer de la necesidad virtud», señaló, ya que en el caso de Llocnou se ha dado a conocer en el resto de España precisamente por ser el municipio más pequeños del país. «No tenemos capacidad para tener un concejal de Turismo, pero de la mano de la Mancomunitat hemos ido a Bruselas para vender nuestro atractivo turístico que no es otro que nuestra identidad», zanjó Molina.

La unión es la fuerza

Todos los participantes apelaron al papel que juegan las mancomunidades en este partido. En un mundo completamente globalizado, no hay futuro para los municipios que quieran ir por su cuenta. Nofuentes recordó que las mancomunidades deben sumar a otros agentes económicos a este camino turístico, aquí reside otras de las claves del éxito: disponer de una estructura administrativa y de personal que permita moverse en estos nuevos espacios políticos. El concejal de Manises, Ángel Mora, recordó que esa estructura es la que permitirá acceder a los fondos, pero también diseñar una estrategia. «Son dos patas imprescindibles para tener éxito en lograr esos fondos europeos», señaló Mora.

De estrategia aportó todo su conocimiento Llobregat, como consultor de Amundsen dedicado a analizar las debilidades y fortalezas de l’Horta Sud. Como Mora, consensuó que la clave es disponer de un personal fijo y estable que esté consolidado, «que no se le contrate por proyectos», sino que puedan trabajar de forma permanente en planes estratégicos «que comienzan y terminan en el territorio».

Colomer apuntaló esta idea, ya que la consolidación de estas estructuras técnicas son fundamentales«porque los políticos vamos y venimos», pero el personal fijo permanece.

Los comercios, fundamentales

Precisamente Nofuentes también quiso recordar las tres líneas de trabajo que se llevan a cabo desde la Generalitat: el PlanEstratégico de Turismo, la Movilidad y la Digitalización (5G) para espacios empresariales. «Los comercios y pymes tienen ahora la oportunidad de digitalizarse y redefinir su modelo de negocio, porque no hay que olvidar que un horno también forma parte del sector turístico de una localidad».

También Colomer aportó más información a este hecho: precisamente por el arraigo al territorio, el turismo es una industria que no se puede deslocalizar. «Construir un legado turístico, desde la hospitalidad, la gastronomía, el arte o la cordialidad son hechos diferenciales del resto y si consolidamos este modelo, será pasa siempre», señalóColomer.

El presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud destacó precisamente en qué estaban trabajando en estos momentos. Se ha puesto en marcha la marca turística y cuatro rutas que recorren la comarca. La primera de ellas descubre el Parque Natural de l’Albufera, la segunda recorre Aldaia y Alaquàs a través de su castillo y el Museu del Palmito, la tercera descubre el Museu de la Ceràmica de Manises, que es Ciudad Creativa de la Unesco y por último, una ruta recorre las cuatro torres musulmanas de l’Horta Sud.

La colaboración con el sector privado es«fundamental» y hay que aspirar a fondos más allá del turismo

La huerta, el verdadero poder

«Tenemos que ir todos unidos para llevar adelante este plan para que sea un verdadero motor económico para la comarca», apuntóCabanes, y Llobregat confirmó que hay tres grandes ejes sobre los que pivotan las oportunidades turísticas en la comarca: la naturaleza activa y el deporte (con dos parques naturales), la cultura relacionada con las fiestas y el patrimonio histórico y la gastronomía, con productos propios a través de una amplia red de restauración. «Lo fundamental es que todo tiene relación: la huerta es lo que une todos estos municipios y esa es su singularidad y poder», zanjó Llobregat.

Además, el consultor también recordó que no solo hay que mover el mercado interno de visitantes, es decir, los que viven en el área metropolitana, sino que existe una oportunidad enorme de atraer «a los 2 millones de visitantes que llegan a València cada año».

Estrechar lazos con la capital

En esa misma tesitura se encuentra el Camp de Túria y por ello Lola Celda apeló a estrechar lazos con la capital, para que pueda transferir turistas a estas áreas que rodeanValència como una forma de ampliar la oferta turístitica. Llobregat apuntaló esta idea porque, precisamente,«el verdadero éxito son las estrategias y la cooperación, el trabajo en común, porque la subvención no es el fin, sino el medio».

La conclusión de Colomer fue clara. «La gobernanza colaborativa es fundamental para entender el mundo y gestionar lo que viene: coordinar la estructura es clave para triunfar, gestionar con eficiencia los fondos europeos que nos ayuden a ser competitivos». El secretario autonómico recordó que l’Horta Sud es un territorio«singular» que hay que comercializar, con un mercado claro de turistas que solo hay que atraer con una oferta consolidada.