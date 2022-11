"L'amor no és l'hòstia", "quien bien te quiere no te hace llorar" o "no sóc teua perquè sense tu també sóc" son algunos de los mensajes que estampó la ciudadanía de Alboraia en un acto celebrado el pasado viernes por la mañana para conmemorar el 25N, el Día por la Eliminación de la Violencia de Género.

A las 11:30, la concejala de Igualdad, Zeudy Estal; el alcalde, Miguel Chavarría, y miembros de la corporación municipal lideraban una comitiva frente a la puerta del ayuntamiento con asociaciones feministas locales, colegios públicos y privados y vecinos y vecinas, además de todo el personal municipal. El objetivo: recordar a las mujeres asesinadas y gritar por un mundo igualitario desde la esperanza. "Queríamos, a través de construir lazos, conseguir deshacer los nudos de la violencia de género", explican desde el consistorio. Así, el acto contó con la actuación del cuarteto de Valencia, cuatro mujeres con instrumentos de cuerda, que tocaron varias piezas mientras las personas asistentes escribían mensajes contra la violencia para colocarlos en un mural colectivo. El objetivo: transmitir un mensaje de esperanza. Finalmente, la concejala leyó el manifiesto. Deporte solidario en el mar Además, el sábado por la mañana tuvo lugar una actividad con Voluntaris de la Mar (muy involucrados con el deporte en el mar, la solidaridad y la integración) en Port Saplaya. Concretamente, se realizaron actividades náuticas con perspectiva de género.