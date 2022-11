El Conservatori Professional de Música de Torrent va acollir ahir el lliurament dels Premis d'Interpretació Musical ‘Vicent Galbis’, en una vint-i-dosena edició que va guardonar amb el primer premi a la torrentina Teresa Guix Bartolomé, en reconeixement del seu talent, dedicació per la música i el seu bon fer amb la flauta de bec, del qual va fer gala amb una exhibició per a totes les persones assistents. Per part seua, Rocío Miñana Tornero va obtindre el segon premi, mentre que Adrián Llorens va ser guardonat amb el tercer.

L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde Jesús Ros i la regidora d'Educació, Patricia Sáez, qui va destacar “la gran labor que Vicent Galbis va realitzar en el Conservatori de Torrent, institució que cada any forma a grans professionals com els que hui premiem amb els Galbis. Enhorabona per la vostra gran faena”.