Alaquàs va retre aquest diumenge 28 de novembre homenatge a les dones i xiquetes que al llarg de la història han ocupat el càrrec de Falleres Majors d’Alaquàs. L’acte, que se celebra amb motiu del 40 aniversari de Junta Local Fallera, va tindre lloc al Castell d’Alaquàs a càrrec de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el Regidor de Falles, Alejandro Ramos.

En l’acte van desfilar per l’escenari una gran part de les dones i xiquetes que amb el seu esforç han mantingut viu l’interès per fomentar les festes tradicionals com a màximes representants. Van ser obsequiades amb el corbatí que des de l’any 1988 van imposant a l’estendard, uns corbatins que han penjat de l’estendard passejant pels carrers del nostre poble i ara es el moment de tornar a les mans que un dia els van nugar. La desfilada va ser tancada per les Falleres Majors d’Alaquàs de l’any 2023, Vera Martínez Silla i Carolina Sanchis Mengod

A continuació, l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, va destacar que aquest “aniversari és tot un reconeixement a l’extraordinari treball de totes les persones que han conformat la Junta Local Fallera al llarg del temps. Presidentes, presidents i components de les juntes directives que durant la seua història han dirigit aquesta nau sent part fonamental per donar vida a la nostra festa. També és un premi a totes aquestes generacions de fallers que han transmès amb orgull de pares a fills els rituals de la nostra festa, recreant-la i mantenint-la viva”. I per descomptat, a les Falleres Majors, “dones que proveniu de les diferents comissions del nostre poble, on l’amor, l’entrega i la dedicació per les falles no té límits”.

La Junta Local Fallera d’Alaquàs va nàixer oficialment l’any 1982 com a iniciativa d’un grup de fallers i falleres de diverses comissions de la població. No obstant això, cinc anys abans ja s'aspirava a constituir una entitat que agrupara totes les comissions falleres de la ciutat i treballara conjuntament per les festes valencianes. De fet, abans de la constitució oficial de Junta Local, hi hagueren divereses dones que van ser precursores al càrrec de Fallera Major. No va ser fins quatre anys mes tard, a l’any 1986, quan es va ocupar el càrrec de Fallera Major Infantil, sent la primera Cristina Coloma i García. Des d’aleshores, any rere any diferents dones d’Alaquàs han portat l’escut de l’entitat.