La gran tradició fallera que hi ha a Massamagrell ha fet que els passats caps de setmana les set falles i la Junta Local Fallera, hagen preparat diferents actes per a reunir les seues comissions i respirar l'ambient faller que tant els agrada.

Des de finals d'octubre han sigut diverses les falles que han organitzat els seus actes oficials per a proclamar als seus màxims representants per a l'exercici 2023, i des de la Junta Local fallera també s'estan organitzant actes oficials per a donar principi a la festa fallera que, quan passen el Nadal, estarà molt a la vora.

L'últim d'aquests actes va ser diumenge passat 17 de novembre. Acompanyats per l'alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, la regidora de Festes, Nina Sepúlveda, i els membres de la Junta Local Fallera, les falleres majors i els presidents de 2023, van recórrer cadascun dels casals per a veure els esbossos i ‘ninots indultats’ de les pròximes Falles.

El recorregut va començar a les 11 del matí des de la Falla Plaza Inmaculada, i acompanyats de la banda de música, van continuar l'itinerari per la Falla Els Cassets, la Falla Rei En Jaume, la Falla L’Amistat, la Falla La Raval, la Falla El Tro i la Falla Mes de Grell.

Gómez explica que “és un acte nou que es fa per segon any consecutiu”, i afig que “és un dia que també serveix per a conviure amb persones de les diferents falles, ja que poden unir-se al recorregut i visitar al costat dels representants els esbossos i ‘ninots’ de cada falla”.

“Enguany ha coincidit amb les calderes que han preparat els festers i festeres de 2023, amb el que les comissions falleres tenien una molt bona opció per a recollir el menjar ja fet i gaudir-la en els casals fallers”, comenta Sepúlveda.

Una altra de les activitats organitzades per la Junta Local Fallera van ser els jocs de taula que s'han realitzat durant dos caps de setmana.