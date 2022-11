El grupo popular municipal en el Ayuntamiento de Aldaia presentó en el último pleno una moción para que la corporación apruebe pedir que el municipio sea declarado zona catastrófica por los daños que sufrió en el último temporal, cuando se inundaron los barrios en torno al barranco a ambos lados de las vías y se desbordó el cauce. Un trámite que el propio gobierno local ya ha realizado, dado que la petición formal a la Delegación del Gobierno está fechada el 14 de noviembre pasado.

El PP realizó esta acción a instancias del que será su candidato, Jesús Molins, que también ya había pedido previamente "una reunión urgente con el presidente de la Confederación hidrográfica del Júcar", organismo del Ministerio de Medio Ambiente responsable del barranco de la Saleta, y acudir en señal de protesta y reivindicación al Congreso de los Diputados.

"Los políticos debemos dejar de lado nuestras diferencias ideológicas y trabajar juntos para resolver los problemas de Aldaia" Jesús Molins - Candidato del PP de Aldaia a la alcaldía

“Me he personado en el salón de plenos para pedir, desde la cordialidad, la implicación de todos. Los políticos debemos dejar de lado nuestras diferencias ideológicas y trabajar juntos para resolver los problemas de Aldaia. No he venido a la política a descalificar y a generar enfrentamiento sino a aportar ideas y mi capacidad de gestión que he aprendido en la empresa privada”, narra Molins, quien pidió "unidad, respeto, que no haya enfrentamientos ni descalificaciones entre los políticos, que se pueda cambiar la imagen pública de la clase política".

Moción sobre la mesa

También consideró que el ayuntamiento de Aldaia debe "hacer más fuerza y presión ante los organismos correspondientes y exigir que este problema se resuelva ya". “No es una competencia municipal, pero debemos tener la firmeza y contundencia necesarias para que nos hagan caso, reclamar y exigir las veces que haga falta y de manera unánime junto a todas las fuerzas políticas del municipio, menos explicaciones y más acción”, dijo.

El asunto quedó sobre la mesa al presentar el PSPV, que tiene la mayoría, una enmienda a la totalidad en la que se proponía que la propuesta quedara encima de la mesa para que se consensuara una declaración institucional.