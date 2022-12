La Biblioteca Guillem Agulló de Burjassot presentà dimarts passat a poqueta nit en les seues instal·lacions –Ca Bassot–, el llibre "Venim de lluny. Història del feminisme al País Valencià", d’Andrea Aguilar, Carme Bernat, Gemma Martínez i Laura Bellver. En la vetlada intervingueren Mercè Pérez, en representació de Sembra Llibres –cooperativa editorial responsable de la publicació– i Laura Bellver, una de les autores de ‘Venim de lluny’, que explicà els motius d’este projecte que “nasqué en La Fènix Universitat Popular”.

"¿Coneixes algun col·lectiu o dona del passat del feminisme valencià? ¿Com començà el feminisme a la nostra terra? ¿Quins són els episodis de lluita feminista més importants del País Valencià? És molt possible que la teua resposta siga negativa, com també ho era per a nosaltres abans d’iniciar este camí".

Amb este plantejament, ‘Venim de lluny’ convida la ciutadania a visitar les seues pàgines, "bàsiques i necessàries, per a recuperar, entendre i dignificar la història popular del feminisme" en la Comunitat Valenciana. El seu objectiu és "rescatar des de la desmemòria les lliçons emancipadores de tantes dones silenciades” que, tanmateix, “aconseguiren avanços democràtics i populars que arriben fins als nostres dies"