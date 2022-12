Fidel a la seua cita de cada any, la comissió Sant Roc de Torrent ha convocat la seua XIV Setmana Cultural, que serà l’escenari de debats, xerrades i exposicions. Enguany i seguint la proposta de la comissió Sant Valerià, el programa està vinculat en bona part, al centenari de la falla del carrer Cambrils, en el qual 19 casals i la Junta Local Fallera organitzaran activitats al voltant de l’època.

Així, la setmana s’inicia dilluns, 12 de desembre, amb l’obertura d’una exposició sobre el centenari del Torrent CF. I eixa mateixa nit, els dirigents de la Comissió d’Estudis Fallers de Torrent (Comfet), Boro Císcar i Aitor Sánchez, oferiran una xerrada al voltant de la primera imatge d’una falla a Torrent i el primer esbós, la del carrer Cambrils, que va publicar en 1923 la revista «Pensat i fet».

L’exposició del Torrent CF podrà visitar-se també dimarts 13 de desembre, a partir de les 20 hores. I eixa nit a les 22 hores, Císcar tornarà a oferir una ponència, en aquest cas sobre el «Pla Sud».

El gran debat arribarà dimecres, 14 de desembre, moderat per la delegada de l’edició de l’Horta de Levante-EMV, Laura Sena, amb el títol de «Poblacions falleres centenàries. D’on venim i on anem?», on participaran Alberto Ordiñana, de Xàtiva; Majo Boluda, d’Alzira; Miquel Ruiz, de Gandia, i Josep Osca, de Sueca.

La setmana cultural es tancarà divendres, 16 de desembre, amb la presentació dels esbossos 2023 de la comissió Sant Roc a càrrec dels artistes fallers.