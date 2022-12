La asociación de familias de alumnado (AMPA) del CEIP La Patacona, en Alboraia, llevan años reclamando sombrajes para el patio del colegio, completamente diáfano a excepción de unas moreras "muy jóvenes que dan escasa sombra". Una situación que provocó el pasado verano "varios casos de lipotimias y deshidratación de niños y niñas por el calor insoportable que se experimenta sobre todo en los meses de mayo, junio, septiembre y parte de octubre", explican las familias.

Por eso, presentaron la propuesta a los presupuestos participativos de este año, en los que el consistorio gastará 100.000 euros y que se encuentra ahora mismo en fase de votación. Su sorpresa llegó cuando vieron que la petición se había descartado en el proceso por "inviable".

"Pedimos una reunión con el alcalde" El AMPA del CEIP La Patacona, ante la incertidumbre generada tras la invalidación de su propuesta, piden reunirse con el alcalde, en una asamblea con padres y madres para que todos puedan conocer en qué punto se encuentra este asunto que tanto preocupa a las familias. El alcalde, Miguel Chavarría, expresó ayer a este periódico que estaba dispuesto a recibirlos y que, de hecho, es algo que ya estaba previsto. "Estupendo, estaré encantado de reunirme con ellos para informarles de todo", apuntó.

Las familias del CEIP La Patacona denuncian solo han recibido un escueto mensaje que justifica su inviabilidad en la página web ("Esta propuesta está clasificada como NO VIABLE, dado que la Conselleria está en proceso de acometer el proyecto") y un correo electrónico del concejal, en el que detalla que están estudiando cómo se puede encajar el proyecto en los presupuestos municipales.

"Hemos conseguido 111 avales"

"Hemos sido una de las propuestas más avaladas con 111 apoyos y no creemos que sea ni muy caro ni muy difícil plantar unos árboles", opinan, al tiempo que exigen más información. "Si esto está contemplado en el plan Edificant, ¿en qué punto está la actuación? ¿Si Edificant lo rechaza se abordará por el ayuntamiento?, cuestionan.

Además, recuerdan, llevan desde el año 2014 reclamando sombra, "por una cuestión de salud de nuestros niños y niñas". Añaden que el ayuntamiento intentó instalar una cubierta aislante pero finalmente hubo unos problemas técnicos que impidieron la ejecución.

El Ayuntamiento de Alboraia espera la respuesta de la conselleria y si no entra en Edificant, ellos acometerá las mejoras

Esperando la respuesta de conselleria

Preguntado por este asunto, el alcalde del municipio, Miguel Chavarría, explica que la instalación de sombraje está pedida a conselleria. "La propuesta de los presupuestos participativos no se invalida porque no se pueda hacer, sino porque estamos esperando a que conteste Educación. Si responde que no, el proyecto lo acometerá el ayuntamiento. Se ha desestimado para que no fuera una acción redundante".

Por una parte está la sombra a través de la instalación de una pérgola "que depende del permiso y la concesión de la conselleria, que todavía no ha contestado" y por otra, la plantación de árboles para la renaturalización del patio "que es cosa nuestra y vamos a plantar más, con el presupuesto municipal", explican desde el ayuntamiento.