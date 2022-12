Burjassot presenta un proyecto para mejorar "a pie" sus rutas escolares

"La calle es peligrosa porque no hay niños y niñas", sentenció el pedagogo Francesco Tonucci. El Ayuntamiento de Burjassot convocó este jueves a mediodía, en el salón de plenos, una reunión para dar cuenta del estado actual del proyecto "Rutas Escolares Seguras" en un acto que presidió la concejala de Educación, Manuela Carrero.

A la cita concurrieron representantes de la comunidad educativa y de diversos servicios municipales como Infancia, Urbanismo y Policía Local, implicados en esta iniciativa que, enmarcada en el programa "La Ciudad de las Niñas y los Niños" de Francesco Tonucci, tiene el propósito de que la población escolar "acuda sin ningún peligro a sus centros caminando, siendo esta una opción más saludable, más amable con el medio ambiente y que favorece la autonomía y la socialización del alumnado".

En Burjassot, no pasa desapercibida la estampa de vehículos mal estacionados o entorpeciendo la circulación en las proximidades de los colegios en su horario de apertura o cuando terminan las clases. "¿Es que los chicos y las chicas no pueden ir a pie al cole?", se preguntan no pocos vecinos. Desde luego, esta no es la única cuestión. Tampoco es la única estampa, a primera hora de la mañana o a la última de la tarde, como en cualquier ciudad abarrotada de coches. Hasta la bandera. “Las calles deberían ser más habitables”, dicen.

Líneas maestras del proyecto

Sostre Arquitectura es la empresa que el consistorio ha contratado para mejorar el espacio público y hacer más seguro, "andando, ¿por qué no?", el recorrido hasta la escuela. Durante la reunión del jueves, una de las técnicas de Sostre, con el título "Estudio de movilidad en centros educativos. Para la autonomía de escolares mejorando el espacio urbano del municipio", presentó las líneas maestras de un proyecto –“Rutas Escolares Seguras”– que pronto modificará el tránsito rodado y peatonal en la Ciudad de los Silos, que es también la Ciudad de los Niños y la Niñas.

Como explicó la técnica en el transcurso de la sesión, “una misma calle no es vivida de igual manera por todas las personas, ni siquiera por la misma persona en diferentes momentos o etapas de su vida”. La comunidad educativa de Burjassot –profesorado y Asociaciones de Familias del Alumnado (AFA)– mostraron su disposición a “colaborar directamente” en el proyecto “Rutas Escolares Seguras”. Así se desprende del coloquio que cerró la reunión.