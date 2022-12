Llamar horas o incluso días antes cada vez que quiere coger el metro para asegurarse de que el convoy llega con un servicio de plataforma portátil en buen funcionamiento es lo que tiene que hacer un joven de Meliana en silla de ruedas cada vez que quiere ir hasta la Universidad. Algo que dista mucho de la accesibilidad universal que debe tener cualquier servicio de transporte público.

Así lo ha denunciado la madre de este melianero ante el Síndic de Greuges, que no solo ha recogido su queja si no que apremia a Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) a adaptar todos los andenes y acceso a sus servicios para garantizar la plena accesibilidad de los usuarios. Además, le pide que consigne las dotaciones presupuestarias suficientes para llevar a cabo dichas actuaciones.

La afectada, afirma que el servicio existente " es deficiente hasta el extremo de que llamas para solicitar el servicio de rampa, te preguntan estación de destino y luego cuando llegas a ese destino el ascensor no funciona y nadie ha avisado de ello. A mi hijo le han llegado a enviar a tres estaciones distintas: llegó a la suya, Facultats, y el ascensor no funcionaba y nadie le avisó de ese hecho. Le enviaron a la estación anterior, Benimaclet, donde tampoco funcionaba el ascensor. De ahí le enviaron a la estación Alameda, donde si funcionaba el ascensor pero no con el control remoto que dispone para poder utilizar el ascensor por lo que necesitaba ayuda de una persona para poder llamar el ascensor y salir a la calle. Todo ello cuando está yendo a la Facultad a estudiar, perdiendo horas lectivas. Podría ser el trabajo, y podría ser despedido por incumplimiento de horario", advierte.

La madre de este joven, ante esta situación, tampoco considera buena la alternativa del taxi, como sugiere FGV en sus protocolos , ya que "implica esperas, retrasos, es decir, no poder llegar a tu destino a la hora debida. Algo que considera "parches", y "protocolos que no se cumplen", para paliar el hecho de que no hay accesibilidad en los andenes. En ese sentido, la madre del joven afectado, pide para solucionar temporalmente hasta que se adapte los andenes, a disponer de un agente de metrovalencia de forma permanente en la estación de Meliana (y cualquier otra donde se precise) "que podría colocar la plataforma cuando se necesite sin tener que llamar previamente. Pero han eliminado al personal, no hay nadie a quien acudir".

Hasta que se ejecuten las obras y se consiga la completa accesibilidad de las instalaciones, el síndic Ángel Luna insta a tomar medidas “eficaces y rápidas” para atender las constantes incidencias que se producen en el servicio y que dificultan o imposibilitan la autonomía personal, así como la participación en la vida social, profesional y educativa de todas aquellas personas que tienen problemas de movilidad.

Dos horas de antelación para pedir la plataforma

Ante esta denuncia, FGV reconoció ante el Síndic las deficiencias en la estación de Meliana . En concreto se refirió a la plataforma baja en el andén de la parada de Meliana, asegurando que “en la actualidad se está redactando el proyecto de “Plataformas PMR” de todas las estaciones a las que le falta de la red de Metrovalencia. Ferrocarrils comunicaba que “está pendiente de licitar la ejecución de los trabajos” pero que no hay presupuesto para dicho fin, por lo que no saben cuándo iniciarán los mismos.

Asimismo, respecto al Protocolo de uso de las plataformas portátiles, la empresa pública recuerda que es necesario avisar con 120 minutos de antelación. También FHG hacía referencia a diferentes órdenes, protocolos y circulares que, a juicio del Síndic, no consiguen hacer efectivo el derecho a la accesibilidad universal en los andenes y estaciones.

Por todo ello, en su resolución, el Síndic concluye que Ferrocarrils de la Generalitat no logra la accesibilidad de sus instalaciones para todas las personas, en especial para las que padecen una movilidad reducida. Tampoco consigue atender de manera efectiva las demandas de apoyo requeridas por las personas que necesitan ayudas puntuales cuando los mecanismos previstos para lograr la accesibilidad no funcionan.

Luna insiste en la lentitud con la que avanzan los derechos de las personas con movilidad reducida en cuanto transporte público y considera que la entidad Ferrocarrils de la Generalitat debe involucrarse de una manera plena en garantizar la libre circulación y plena accesibilidad de las personas con alguna discapacidad.

Así, además de pedir celeridad en la adaptación de andenes y plataformas, consciente de la lentitud administrativa y brocrática, el Síndic exige que, mientras no se ejecute las obras previstas para una completa accesibilidad en sus instalaciones, FGV “articule medidas eficaces y rápidas para atender las constantes incidencias que se producen y dificultan, o imposibilitan, no sólo la movilidad sino el desarrollo de la personalidad, en todas sus facetas, de cuantas personas padecen dificultades en su movilidad. Por tanto, la adopción de medidas que identifiquen y eliminen los obstáculos y las barreras de acceso son fundamentales” concluye el defensor.