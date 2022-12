Amb l'arribada del Nadal, el comerç local de l'Horta inicia, també, les seues promocions per incentivar la compra en una època de l'any festiva, pero també caracteritzada per un pic de consum considerable. Així, als municipis de l'Horta Nord i Sud es poden trobar, des de finals de novembre, les primeres ofertes dirigides al públic que ja pensa en els detalls que atorgaràn per Nadal.

A Alaquàs, els Comerciants Associats d'Alaquàs (CAdA), han llançat un sorteig que repartirà 6.000 euros en 20 premis de 300 euros. Per a participar, la ciutadania ha d'aconseguir el seu cupó a la xarxa de comerços locals realitzant les teues compres de Nadal de l'1 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023.

A Alfafar, el Mercat Municipal serà l'escenari principal de les activitats impulsores del comerç local. A partir del 12 de desembre, per cada compra realitzada en un lloc del mercat, s'obtindrà un val per participar en el sorteig de les cestes de Nadal, que es celebrarà el 22 de desembre a les 12 hores. D'altra banda, el 23 de desembre es celebrarà la Festa de nadal d'Alfafar Comercial amb la visita del Pare Noel i amb jocs infantils a partir de les 10.

Més endavant, el 28 de desembre, l'Escola de música d'Alfafar oferira un concert nadalenc, a les 11:30 hores en el Mercat Municipal. A l'endemà, hi haurà un taller de MiniChef adreçat al públic infantil de 4 a 12 anys. La Fireta de Nadal tornarà a repetir-se després del seu èxit d'altres edicions el 29 de desembre a les 17:00 hores. La plaça de l'Ajuntament s'omplirà de divertides sorpreses, casetes de jocs i habilitats i Disc TikTok. La programació finalitzarà el dijous 5 de gener amb la visita dels elfos de Pare Noel.

Pel Nadal, comerç local a Paiporta

A Paiporta, la Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç ha posat en marxa la campanya "Pel Nadal, comerç local", en la qual s’han inscrit per a participar prop de 90 comerços paiportins, una xifra rècord. En tots aquests comerços es repartiran tiquets per a activitats com el trenet de nadal, que recorrerà els carrers de Paiporta del 26 al 30 de desembre, i la xocolatà i el ’photocall’ amb el Pare Noel del 23 de desembres a la plaça Cervantes. Els quasi 90 comerços adherits es poden consultar al web paiporta.es/nadal

D’altra banda, s'ha obert la inscripció per a comerços de cara al mercat de Nadal, que se celebrarà a la plaça Cervantes entre els dies 16 i 19 de desembre. El període d’inscripció es tanca l’11 de desembre.

Comprar a l'Horta Nord, té premi

A Alboraia, han establit una màxima: comprar al Mercat Municipal té premi. Així, l'ajuntament ha obert el termini de participació del sorteig de Nadal del Mercat Municipal que realitza anualment. Les instruccions són senzilles: únicament és necessari comprar per a rebre les paperetes del sorteig. El sorteig tindrà lloc el dissabte, 17 de desembre, a les 12:00 hores, en les mateixes instal·lacions del Mercat Municipal, moment en el qual es repartiran els premis nadalencs.

No és l'única mesura que s'està duent a terme. L'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Alboraia ha repartit ja vals de cinc euros per a cada membre, amb un total de 20 euros per a gastar en el Mercat Municipal. En agraïment, les parades del Mercat Municipal han el·laborat una cistella de Nadal, que serà sortejada entre els membres de l'associació.

D'altra banda, a Alfara del Patriarca, a l'Horta Nord, la regidoria de Desenvolupament Local amplia la campanya de foment del comerç local "de tot i a prop" per a fomentar les compres de Nadal als establiments de la població. Amb els vals entregats en desembre es faran dos sortejos de 150 euros, per tant, hi haurà dos afortunats i el doble de premis.

El procediment d’aquesta campanya és el següent: a les persones que facen compres superiors a 10 € en els comerços d'Alfara se'ls entrega una papereta que hauran de depositar en les urnes situades en espais municipals (ajuntament, Espai Jove i poliesportiu). Cada mes s'uneixen tots els cupons i s'extrau una papereta guanyadora, el titular d'aquesta obté 150 € per gastar als establiments de la població adherits a la campanya. Aquesta iniciativa s’inicià en octubre i finalitzarà en juliol de 2023.

Per últim, hi ha pobles, com Paterna, que porten des de novembre fent sortejos abans de Nadal. Aprofitant una fita que s'ha fet tan popular en els últims anys, el Black Friday, es va sortejar una televisió entre els clients del comerç local. Finalment, la guanyadora va ser la veïna Amparo Barbeta.