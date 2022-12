La Asociación Empresarial de Moncada, Alfara del Patriarca, Náquera y Bétera (AEMON) convocó recientemente una mesa socio económica con todos los grupos políticos del Pleno Municipal de Moncada. Así, miembros de la junta directiva de la asociación, encabezados por su presidente, José Durá, y representantes de los cinco grupos políticos con representación en el Ayuntamiento (PSPV-PSOE, PP, Compromís, Ciudadanos y Vox) se reunieron en el Salón de Plenos para dialogar sobre la situación actual de los parques empresariales de Moncada y su futuro

Reclamaciones de AEMON

El encuentro comenzó con la exposición, por parte de José Durá, de los problemas que afectan en la actualidad a las tres áreas industriales de la ciudad (Moncada 1, Moncada 2 y Moncada 3). El presidente habló sobre el escaso o nulo mantenimiento en cuanto a limpieza viaria, desbroce y jardinería. Además, comentó los problemas de asfaltado, la insuficiente preservación de las trapas de alcantarillado e imbornales, la falta de conectividad en muchos puntos de las tres áreas y la inexistencia de inversiones. Junto a ello, argumentó problemas específicos en el área Moncada 3, como son la falta de alumbrado público desde el mes de mayo y el incumplimiento de la promesa de plantación de ochenta alcorques, necesarios para evitar incidentes con los vehículos que estacionan. “Se trata de servicios básicos que no están cubiertos y que perjudican gravemente el funcionamiento y competitividad de nuestras empresas”, aseguró el presidente, quien indicó que estas empresas “cumplen con sus obligaciones tributarias y es su derecho que las áreas industriales no se encuentren en este lamentable estado”. Durá también comentó la necesidad de agilizar los trámites administrativos en el Ayuntamiento y mostró su preocupación por la reiterada pérdida de las ayudas del Ivace.

El presidente continuó hablando sobre retos a medio plazo para las empresas de Moncada. “Son realmente las cuestiones que deberíamos estar trabajando, pero no podemos porque esas necesidades tan básicas no están resueltas”, afirmó. Durá habló sobre la necesidad de implantar un plan de seguridad efectivo que involucre a las empresas y a las fuerzas de seguridad, así como de un plan de movilidad que garantice la seguridad vial, el bienestar de los trabajadores y la movilidad sostenible. También indicó la urgencia de contar con circuitos cerrados de video vigilancia, así como de dinamizar al tejido empresarial mediante planes formativos o foros. “Como objetivo de futuro, el siguiente paso natural sería aspirar a la creación de las Entidades de Gestión y Modernización, que permitirían que Moncada fuese considerada Municipio Industrial Estratégico y asentaría al municipio en una situación envidiable como motor económico del área metropolitana de València”, explicó Durá. “Un objetivo que no podemos más que ver lejano, cuando tenemos tantos problemas básicos por resolver”, aseguró.

El presidente terminó su alocución solicitando un plan de acción para los tres parques empresariales, que permita un servicio regular en su mantenimiento, que sea capaz de solventar las cuestiones básicas con resolución (limpieza, desbroce, reparación de baches, etc.). También pidió solucionar los problemas de conectividad, la reposición con carácter urgente del alumbrado del Moncada 3, la dotación de más personal técnico en el Consistorio y la ejecución de las inversiones previstas en los parques empresariales. Además, solicitó un compromiso para continuar avanzando en la resolución de los retos de futuro que se plantean, teniendo como objetivo último la creación de las EGM.

Acciones del Ayuntamiento

La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, tomó la palabra para comentar algunos de los puntos indicados por Aemon. Orts destacó que está pendiente de aprobación una dotación de crédito para la empresa pública MSU, que concedería a la mercantil dos máquinas barredoras y un camión de recogida de poda que serían utilizados en las áreas industriales y las zonas periféricas de la ciudad. Además, comentó la posibilidad de nuevas contrataciones de personal de limpieza, que cubriría las actuales deficiencias.

Orts también destacó que el Ayuntamiento va asumir el presupuesto destinado a las ayudas del IVACE (600.000 euros), mediante las cuales se realizarán, antes de que finalice el año, tareas de sustitución de luminarias, reposición del cable de alumbrado sustraído en el Moncada 3, la plantación de los alcorques en el Moncada 3 y otras obras de carácter menor. Sobre el tema de las cámaras de video vigilancia, la alcaldesa afirmó que la acción se encuentra en proceso y que se pretende realizar la instalación cuanto antes. Además, afirmó que se va a contratar a dos nuevos Técnicos de Administración General, que permitirán agilizar temas burocráticos en el Ayuntamiento, y de un Agente de Desarrollo Local, que conectará de manera directa a las empresas con el Consistorio.

Los demás grupos políticos mostraron discrepancias sobre la gestión de los recursos en el consistorio, pero apoyaron por unanimidad la postura de Aemon y compartieron sus preocupaciones y demandas. “Más allá de las ideas políticas de cada grupo, todos mostraron la necesidad de tener nuestras peticiones en cuenta, de repensar el trato que se le da en la actualidad a nuestras áreas empresariales y de establecer un plan de acción que las proteja y dignifique”, ha explicado el presidente de la asociación. “Si nuestras áreas son ricas y progresan, también lo hará el municipio, porque podremos crear más puestos de trabajo, y atraer inversiones y talento; pero para ello necesitamos el compromiso para crear consensos que garanticen la estabilidad y el bienestar de nuestras empresas y de sus trabajadores”, ha argumentado José Durá.

“Desde Aemon realizamos una valoración muy positiva de este encuentro, que nos ha permitido exponer a todos los grupos políticos con representación nuestras preocupaciones y aspiraciones”, ha explicado Durá. “Desde aquí agradecemos la participación de todos y esperamos reunirnos en más ocasiones para continuar trabajando con efectividad por las áreas industriales de Moncada”, ha concluido.