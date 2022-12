La conselleria de Justicia no piensa dar marcha atrás a su propuesta de concentrar los juzgados contra la violencia de género de l’Horta Sud, haciendo desaparecer la presencia de este servicio en Catarroja, Quart de Poblet y Picassent. Así lo ha comunicado la directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Ángels Bixquert y el director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón, en la reunión mantenida este miércoles por la mañana con la Mancomunitat de l’Horta Sud, a petición del alcalde de Catarroja y portavoz de Compromís, Jesús Monzó, que ha mostrado ser contrario a la eliminación de este juzgado en su localidad para ser reconducido a la partida judicial de Sueca. También han acudido a este encuentro el alcalde de Massanassa, Paco Comes, como municipio afectado por la eliminación del juzgado de Catarroja, así como el presidente de la Mancomunitat, José Cabanes, la vicepresidenta Eva Sanz (PSOE), y el portavoz del PP, Rubén Molina.

Catarroja no ha conseguido el “ok” de conselleria a ninguna de sus peticiones que venían apoyadas por el resto de municipios de la Mancomunitat de l’Horta Sud. No solo que no eliminen el juzgado especializado en Catarroja, sino que no esté circunscrito al juzgado de Sueca, como ha ordenado conselleria, sino al de València, mucho mejor comunicado y dentro de la comarca. Sin embargo, Justicia sí ha dejado una puerta abierta a la creación de un juzgado de la familia en Catarroja que abarque también los casos de violencia de género que se den en el ámbito familiar, además de los propios de la familia aumentando así el número de casos tratados. Una opción que se ha planteado porque desde conselleria han afirmado que el documento que concentra a los juzgados de violencia de género es activo, que se aplicará en 2024 peor que está abierto a cambios.

Esta posibilidad ha sido acogida con agrado por el alcalde Jesús Monzó, que sin embargo sigue viendo contraproducente la eliminación del juzgado de la violencia contra la mujer en Catarroja. “Básicamente nos han dicho que por la cifra de casos que aborda Catarroja es mejor derivarlos a otro juzgado especializado. Nosotros estamos a favor de la especialización, sabemos que es mejor para las víctimas, pero no creemos que sea buena hacer que las mujeres de Catarroja, para denunciar, tengan que esperarse al juez de guardia o trasladarse a otra comarca”, explica Monzó.

El priemr edil y portavoz de Compromís en la Mancomunitat considera que si no puede ser en Catarroja, “al menos que sea en València, pero como han derivado allí los casos de Quart de Poblet, nos han dicho que ya no es posible abarcar los de Catarroja. Los de Picassent se van a Torrent, así que a nosotros nos derivan a Sueca prque puede albergar nuestros casos”.