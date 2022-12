Llegar a un acuerdo para aprobar las bases de estabilización de los más de cien puestos del Ayuntamiento de Manises (cerca de un 35 % de la plantilla municipal) que están ocupados en régimen de interinidad desde hace décadas no ha sido fácil. Ha habido polémica por formas de ver la solución opuestas entre el equipo de gobierno y los sindicatos. El mayor problema residía en que el consistorio no contemplaba valorar de forma diferenciada la experiencia de los empleados en el ayuntamiento de Manises y la de otros trabajadores de otros consistorios porque quería realizar el proceso "con todas las garantías jurídicas".

Finalmente, se han aprobado las bases con el apoyo de UGT y CC OO (que cedieron tras flexibilizar y ampliar la valoración de méritos, como la formación) tras varias mesas de negociación y este punto no se ha tocado. El concurso tendrá un total de 40 puntos. La experiencia se valorará por haber trabajado en la administración pública local (en Manises o en cualquier otro ayuntamiento) hasta 24 puntos. Otros 16 serán para méritos.

"Es ilógico e incoherente"

Ahora, algunos interinos del Ayuntamiento de Manises, concretamente los que ocupan puestos en brigadas, conserjería y como operarios de instalaciones deportivas (y que se encuentran en la categoría profesional E, la más baja en cuanto a grupos profesionales), denuncian que las bases aprobadas "nos dejan a muchos interinos de Manises en inferioridad de condiciones, tenemos menos oportunidades".

Así lo afirma una de las interinas, Rosa García, que denuncia que a pesar de que con 12 años trabajados ya llegas al máximo de puntos de experiencia (24), el problema lo tienen con los méritos, sobre todo los trabajadores de las categorías más bajas. "En nuestros puestos de trabajo no hemos tenido cursos de formación, tampoco tenemos el valenciano ni titulación superior. Muchos de mis compañeros que llevan más de 20 años y lo han dado todo en el ayuntamiento se quedan con 24 puntos de experiencia y 0 de méritos", lamenta la trabajadora.

Una situación que ven "ilógica e incoherente". "Si ya me parece mal que estemos en una situación de inferioridad al ir a buscar trabajo en otros ayuntamientos porque allí si valoran más la experiencia en la administración de ese pueblo en concreto y en Manises no, creo que el tema de los méritos nos deja en una situación muy inferior".

Si bien es cierto que muchos de los trabajadores buscan ahora cursos y exámenes de idioma para poder optar a esos méritos, algunos de los trabajadores temen que no les de tiempo a que se tengan en cuenta cuando se publique en el BOE la convocatoria de los concursos de méritos que se harán para estabilizar las plazas.

"Un puesto de trabajo no es un mérito"

Por su parte, el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Manises, Xavier Morant, relata que la intención es aprobar las bases en la junta de gobierno de este viernes para enviar la documentación y que se publique la convocatoria en el BOE antes de que acabe el año "tal y como nos marca la ley".

Respecto a los méritos, añade que ellos llevan desde 2017 diciendo que pronto saldría la estabilización de puestos de trabajo y ya en 2015 el alcalde, Jesús Borràs, se reunió con los trabajadores para explicar que esto pasaría y apremiar a cada uno a que se preparara el concurso de méritos como considerara.

Ahora, una vez las bases están aprobadas "los que no se han sacado cursos o idiomas en las últimas décadas no tienen méritos. Un mérito no es ocupar un puesto de trabajo, eso es una circunstancia. La ocasión la han tenido durante años, ahora es tarde", opina el edil.

Con todo, el ayuntamiento, explica Morant, ha intentado poner "las mejores condiciones para que los trabajadores que ocupan puestos en categorías laborales más bajas puedan contabilizar todos los méritos que tengan". En este sentido, han estipulado que para el concurso de méritos, "todos los títulos cuentan como puntos de méritos, incluso la ESO o el Bachillerato". Además, en las bases consensuadas con los sindicatos "con 12 años trabajados tienen 24 puntos de experiencia, cuando en un principio el ayuntamiento propuso que con 25 años obtuvieras la totalidad de puntos", explica el concejal.

Asimismo, añade que cuentan "todos los cursos" y que "cada hora cursada cuenta un porcentaje, por lo que incluso pueden presentar cursos de dos horas".

Una vez se de luz verde a las bases en junta de gobierno se enviará para su publicación en el BOE y cuando salga la convocatoria, que esperan que sea antes de final de año, el proceso de estabilización de plazas será una realidad.