Rafelbunyol celebra la seua comissió de Protecció a la Infància i Adolescència

El municipi de Rafelbunyol ha celebrat la seua comissió de Protecció a la Infància i Adolescència. Aquesta ha sigut la segona i última comissió ordinària de l'any. Una reunió tècnica interdisciplinària en la qual s'ha analitzat la situació actual en relació amb la protecció de la infància en el municipi.

Guàrdia Civil, Policia Local, l'Equip Base de Serveis Socials de Rafelbunyol al complet, membres de la Mancomunitat de l'Horta Nord de l'àrea de conductes addictives i de l'àrea d'intervenció en la Infància i Adolescència, la directora de l'IES de Rafelbunyol i les regidores d'Infància i Benestar Social s'han donat cita en aquesta comissió per a entre altres qüestions, recordar els protocols existents i veure l'actualització de legislació que hi ha hagut.

Balanç reial de la situació

"Treballem per a promoure el benestar, l'autonomia i el desenvolupament personal de la infància i la joventut en un entorn de llibertat i igualtat d'oportunitats. Aquestes comissions són l'antesala de les polítiques socials destinades a ells i el moment de fer balanç reial de la situació al nostre poble", assegura Fran López, alcalde de Rafelbunyol.

"La protecció dels drets dels més xicotes i les més xicotetes de la nostra població és una de les nostres prioritats. Hem impulsat importantíssimes iniciatives per a la millora de la qualitat de vida i la reducció de les desigualtats d'aquest grup poblacional com la posada en marxa del I Pla Municipal de la Infància i l'Adolescència, el segon CLIA, la declaració de Rafelbunyol com Ciutat Amiga de la Infància, la creació d'un espai propi per a la joventut... una rellevant tasca que s'implementa diàriament" afirma Rosa Azor, regidora d'Infància i Joventut.

"A través d'aquestes comissions podem analitzar les necessitats i problemàtiques principals a les quals s'enfronta la infància i adolescència de Rafelbunyol, per a, a partir d'ací, posar en marxa programes, ajudes i dinàmiques orientades a donar cobertura a les mateixes" declara Antonia Romero, regidora de Benestar Social.