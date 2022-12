Els muntatges instal·lats en cinc casals fallers de l'Horta amb motiu del Nadal han aconseguit premi en el concurs de betlems de la Junta Central Fallera de València. D'aquesta manera, les comissions Creu i Mislata, Nàquera-Lauri Volpi (Burjassot), Barri de la Llum (Xirivella), Felipe Bellver-Mare Rafols (Mislata) i Antonio Molle-Gregorio Gea (Mislata) han tingut guardó en les diferents modalitats del concurs. La Junta Central Fallera ha atorgat enguany prop de 60 guardons en quatre modalitats diferents.

La comissió triomfadora en la modalitat "Tradicional A" és Creu i Mislata, que ha aconseguit el primer premi, la qual cosa ja és una constant en la seua trajectòria, fins al punt que s'ha convertit en la referència dels pesebres fallers per l'especialització i el detall, a més de la magnitud del seu muntatge.

El segon premi ha sigut per a la comissió Nàquera-Lauri Volpi de Burjassot, amb un muntatge que a un viatge en el temps per a aterrar al Jerusalem de fa més de 2.000 anys. El betlem monumental que la comissió ha confeccionat quedava inaugurat fa una dies amb la presència dels màxims representants de la comissió i l'alcalde Rafa García i membres de la corporació. Té una superfície de 35 metres quadrats i està compost per més de 1.500 figures, a més d'una gran estructura en diverses altures, que repassa les principals escenes de la història bíblica com l'Anunciació, el somni de José, el castell d'Herodes, l'empadronament, l'adoració dels pastors, l'arribada dels Reis Mags, i naturalment el portal de Betlem, entre moltes altres.

També en eixa modalitat, la comissió Barri de la Llum de Xirivella ha quedat en tercera posició. La falla está en el terme del municipi de l'Horta Sud encara que no forma part del sector faller Túria, que agrupa a la resta de casals de Xirivella i als de Quart de Poblet, per estar situada a l'altra banda del nou llit del riu.

En la modalitat de "Lliure disseny B" també trobem comissions de l'Horta que han sigut guardonades. Així, Felip Bellver-Mare Ràfols de Mislata ha aconseguit la 17ª posició, mentre que Antonio Molle-Gregorio Gea, de la mateixa ciutat, té el guardó 19º.

LLISTAT COMPLET DE PREMIS:

TRADICIONAL A

1. Creu i Mislata

2. Náquera-Lauri Volpi

3. Ramiro de Maeztu-Humanista Furió

4. Huerto San Valero-Av. Plata

5. Barrio de la Luz

TRADICIONAL B

1. Archiduque Carlos-Músico Gomis

2. Vidal de Canelles-Sánchez Coello

3. Reino de València-San Valero

4. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

5. Avenida del Oeste

6. Barrio Beteró

7. Daroca-Padre Viñas

8. Pelayo-Matemático Marzal

9. Dr. Manuel Candela-Beatriz Tortosa

10. Pintor Maella-Avenida de Francia

11. Marqués de Lozoya-Poeta Cervera y Grífol

12. Sueca-Literato Azorín

13. Cuba-Literato Azorín

14. Mercado de Castilla

15. Grupos Virgen del Carmen

16. Yecla-Cardenal Benlloch

17. Palleter-Erudito Orellana

18. Marqués de Montortal-José Esteve

19. Bolsería-Tros Alt

20. Ecuador-Alcalde Gurrea

21. Cases de Bàrcena

22. Pedro Cabanes-Juan XXIII

23. Càdiz-Denia

LLIURE DISSENY A

1. Monteolivete

2. Dr Gil y Morte-Dr. Vila Barberá

3. Baja-Mesón de Morella

4. San Vicente-Marvá

5. Padre Luis Navarro-Remonta

LLIURE DISSENY B

1. Reino de València-Císcar

2. Menéndez Pelayo-Av. Cataluña

3. Barraca-Espadán

4. Maestro Valls-Marino Albesa

5. San Marcelino

6. Santa María Micaela

7. Dr. Sanchis Bergón-Turia

8. Pie de la Cruz-Juan de Villarrasa

9. Cádiz-Los Centelles

10. Guardacostas-Músico Jarque Cualladó

11. Borrull-Turia

12. Pintor Goya

13. San Vicente-Amparo Iturbi

14. Plaza de España

15. Olivereta-Cerdá y Rico

16. Blas Gámez-Ángel Villena

17. Felipe Bellver-Madre Rafols

18. Bilbao-Maximiliano Thous

19. Antonio Molle-Gregorio Gea

20. Corretgería-Bany dels Pavesos

21. Santos Justo y Pastor-Serrería

22. Alcàsser-Yàtova

23. Ramiro de Maeztu-Leones

24. José María Bayarri-Los Isidros