El vecindario de los Grupos Virgen de los Desamparados de Tavernes Blanques ha vuelto a ganar otra batalla judicial al consistorio en relación al pozo del que se abastecían y que el gobierno local cerró de forma ilegal según sentencia judicial. En esta ocasión, el juzgado de lo contencioso administrativo nº9 de València, el mismo que declaró nulo el decreto de cierre del aljibe, ha concluido a favor de los usuarios del pozo que requerían no pagar a Aguas de València, por ser enganchados de forma obligada a la red municipal de suministro potable.

En concreto, el Ayuntamiento de Tavernes giró un recibo de 13.503, 93 euros por la deuda con Aguas de València de 2021. Por ello, demandaron al consistorio por consideran nulas las resoluciones de alcaldía emitidas el 11 y el 19 de noviembre, en referencia la pago de esta cuantía de 13.500 euros por deuda con la empresa de suministro de agua potable. El consistorio, por su parte, defendió que la resolución no era nula y se ajustaba a derecho, además de invocar el principio de enriquecimiento injusto, al estar enganchados a la red sin pagar el coste, que asumió el gobierno al cerrar el pozo.

Ambas partes defendieron su postura en una vista celebrada el pasado 24 de noviembre. Tras ella, el juzgado dictó sentencia estimando la demanda de los usuarios del pozo e imponiendo las costas procesales, que ascienden a unos 3.000 euros al consistorio, además de la devolución. Ante la sentencia, no cabe recurso.

Varapalo del juez sobre la actuación municipal

En su dictamen, el juez considera que, si bien es verdad que las comunidades de propietarios demandantes se han servido del suministro de aguas sin haber pagado el importe, "esto ha sido fundamentalmente una consecuencia del empeño del ayuntamiento de efectuar la conexión y el suministro sin esperar el resultado del recurso e incluso cuando ya tenía una sentencia en contra".

En ese sentido, el magistrado recuerda que el gobierno local se opuso a la adopción de la medida cautelar y alegó que la ejecutividad del acto impugnado no tenía que producir ningún perjuicio a los vecinos afectados. “Cuando ya había sentencia estimatoria en primera instancia, en lugar de parar el suministro, lo mantuvo, a pesar de que el acto que lo justificaba ya estaba provisionalmente anulado”, advierte.

Además, el juez insiste en que, en cualquier caso, “si las comunidades han tenido algún beneficio de esta actuación, no sería el importe de las facturas que Aguas de Valencia SA ha girado en el Ayuntamiento de Tavernes (que tampoco ha acreditado haberlas pagado todas, presupuesto también de la doctrina del enriquecimiento injusto), sino el no tener que hacer frente a los gastos del sistema privado de abastecimiento de aguas que tenían previamente, gastos que no han sido cuantificados”.

El giro de estos recibos responde a la deuda de 2021. Aún queda pendiente la de 2022 que, después de esta sentencia en contra, las familias confían en que el consistorio no remitirá. El grupo afectado de Virgen de los Desamparados celebra que el juez, una vez más, le haya dado la razón, pero lamenta que el consistorio “siga empleando dinero público en este asunto, porque el dinero que ha tenido que pagar por la defensa jurídica y las costas procesales es casi mayor que los 13.500 euros objeto de la sentencia”.

A la espera de abrir el pozo

Esta sentencia llega con los hogares de los Grupos Virgen de los Desamparados aún conectados a la red municipal de agua después de que se no pudiesen poner en funcionamiento las bombas que permiten extraer el agua del pozo, que el consistorio abrió y devolvió al colectivo el pasado 9 de septiembre por sentencia judicial.

Los tres años en los que ha estado cerrado el pozo han "causado daños graves en la instalación", según denuncian los vecinos, que opinan que deberían ser reparados por el Ayuntamiento de Tavernes Blanques, porque “la sentencia obliga al consistorio a reponer el punto de suministro de agua potable así como los derechos de sus usuarios al estado anterior a la clausura, y antes del cierre el pozo funcionaba perfectamente y ahora no”.

"La osmosis hace peligrar la homologación de la escoleta" El Ayuntamiento de Tavernes, preguntado por esta situación, ha alegado que "se realizó un intento de poner en marcha el sistema, pero se detectó que la trapa que se encuentra dentro del aula de la 'escoleta' estaba en muy mal estado y que no se arriesgaban a abrirla y bajar a poner en marcha el sistema". El ayuntamiento defiende que "se ha coordinado con ellos para cambiar la trapa a la mayor brevedad posible y que pongan en marcha el sistema". También insiste en que lleva tiempo advirtiendo de que "los informes técnicos no ven viable la instalación del sistema de osmosis que se plantea sin ampliar las actuales instalaciones y que hacen peligrar la homologación de la 'escoleta'". Además, el consistorio e añade que "la sanción de 12.500 euros impuesta por la Conselleria de Sanitat al Ayuntamiento de Torrent, como publicaba hace unos días Levante-EMV, es una muestra más de la falta de respaldo por parte de la Conselleria cuando se nos ha instado a que instalemos suministro de agua potable a todo nuestro vecindario", afirman fuentes municipales.

Los usuarios trasladaron al consistorio un informe con los daños en el aljibe que está situado dentro de la escoleta municipal, lo que dificulta su acceso y reparación. De esta forma, cualquier actuación parece ser que deberá realizarse sin el curso escolar en marcha, por lo que se estima que los usuarios del pozo aún van a estar bastante tiempo conectados a la red municipal. El consistorio, por su parte, y en relación a la sentencia, ha defendido que "los vecinos no llegaron a pagar nada".