El Partido Popular de Aldaia ha criticado la pérdida de una subvención de la Diputació de València, tramitada por el consistorio en el año 2014, y que finalmente no se cobrará por no haberse justificado la obra de forma correcta. La ayuda ascendía a 70.000 euros aunque realmente la obra se adjudicó por algo más de 39.000 y estaba prevista la ejecución en la Casa de la Música.

El militante Jesús Molins, que será el candidato a la alcaldía por el PP de Aldaia en las elecciones municipales del año próximo, ha sido quien ha denunciado esta pérdida, que se ha resuelto por la corporación provincial el 12 de diciembre de 2022, con un decreto en el que la subvención queda cancelada. Molins ha anunciado que en el próximo pleno pedirá explicaciones sobre esta cuestión que "denota la mala gestión de los fondos públicos en el Ayuntamiento de Aldaia”.

El asunto se remonta al año 2014, cuando el entonces gobierno del PP solicitó esa subvención a cargo de una de las líneas de ayudas de la Diputació de València para realizar mejoras en el aulario de la Casa de la Música. En julio de 2015, y ya con el PSPV de nuevo en la alcaldía, la ayuda fue concedida por los 70.000 euros que se habían pedido.

Aunque el plazo para justificar el cumplimiento de las condiciones de la subvención finalizaba el 23 de diciembre de 2018, al no ser presentada, la diputación lo solicitó de nuevo el 10 de octubre de 2019. Y finalmente se presentó el 10 de junio de 2021, a lo que la institución provincial contestó con un extenso informe negativo, el 23 de octubre de 2021, en el que se indicaba, entre otras cuestiones, que existen “unidades de obra certificadas de las que no es posible verificar su ejecución”.

En el informe se pone de manifiesto que las obras ejecutadas en plazo solo ascienden a la cantidad de 436,48 euros, sin que se hubiera realizado "la renovación de los equipos de climatización en las aulas previstas en el proyecto técnico". Por lo tanto, el informe correspondiente concluía que "no es admisible su certificación”. "No se ha aportado el informe final que documente las obras efectivamente realizadas” y “no es posible verificar si los metros cuadrados de linóleum certificados en la ud.01.01 corresponden con lo ejecutado en planta sótano y planta primera”, son algunas de las deficneicas que se encontraron.

Por ello, el decreto final anuló la ayuda "dada la gravedad de los incumplimientos" y se acordó "declarar la pérdida total del derecho a cobro de la subvención otorgada al Ayuntamiento de Aldaia por incumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases reguladoras”. “Llueve sobre mojado y nunca mejor dicho: ha habido mala gestión en la solución al desvío del barranco y también en el sobrecoste de las obras paralizadas de la biblioteca", critica Molins.

"La empresa no acabó a tiempo"

Por su parte, fuentes del gobierno local han explicado que, si bien la ayuda la pidió el PP por 70.000 euros en la etapa del PP, realmente la obra tenía un valor inferior ya que se adjudicó por unos 39.000 euros. No obstante, "hubo muchos problemas con la empresa adjudicataria durante la ejecución de la obra y, tras diversos requerimientos, se canceló el contrato", por lo que, al descontar del precio final la penalización y la indemnización, realmente se pagaron 23.100 euros.

"No fue posible justificar en plazo la obra porque la empresa no cumplió con los tiempos y no estaba acabada, como alegamos en reiteradas ocasiones a la diputación, pidiendo un aplazamiento pero no fue concedico", lamenta el ejecutivo socialista.