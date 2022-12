Manises, com a bressol de la ceràmica, vol apostar també en el futur amb la unió d’aquesta disciplina amb altres arts a través de la creació de Cineràmica, un festival internacional de cinema sobre la ceràmica que tindrà lloc en el marc de la Biennal.

El regidor de Promoció de la Ceràmica de l’Ajuntament de Manises, Xavier Morant, ha avançat que “Manises és el lloc idoni per a albergar aquest certamen, el qual enriquirà la relació del nostre municipi amb la ceràmica i enfortirà la seua projecció internacional, sobretot tenint en compte la designació de Manises com a Ciutat Creativa de la Unesco”.

Com a pas previ, els pròxims 24 i 25 de febrer de 2023 tindrà lloc a l’Auditori Germanies la Mostra de Cinema sobre Ceràmica amb una gala d’inauguració en la qual es presentaran les bases del futur festival Cineràmica, la seua imatge gràfica i el trofeu dissenyat per l’artista Enric Mestre i, posteriorment, hi haurà dues sessions de cinema. Aquest festival se celebrarà el 2024, i coincidirà amb la XVI Biennal Internacional de Ceràmica.

Tant la mostra com el futur festival parteixen de la iniciativa dels seus codirectors, Rafaela Pareja i Carlos García Aranda, i suposen la culminació d’un itinerari de successives jornades de cinema sobre ceràmica que han organitzat des del 2017, juntament amb el Museu de Ceràmica de Manises.

L’interés suscitat per aquests anteriors esdeveniments, en les quals s’han projectat diferents audiovisuals de caràcter artístic o documental al voltant de la ceràmica, han fet que, finalment, s’haja decidit organitzar un certamen cinematogràfic amb aquesta temàtica, el qual es posicionarà com l’únic festival de cinema d’aquestes característiques en l’àmbit europeu.